Las lluvias no faltarán esta Semana Santa en Jerez a tenor de lo que dicen este lunes todos los pronósticos. La cuestión está en saber cuándo comenzarán y hasta cuándo y con qué intensidad. De lo que no hay duda es de que la inestabilidad comenzará el Miércoles Santo, probablemente en la tarde/noche, y a partir de ahí las lluvias se alternarán con los claros. Justo la incertidumbre que tratan de evitar las hermandades. No aluden los pronósticos a lluvias fuertes, pero sí lo suficientemente importantes como para tener que estar mirando constantemente al cielo desde el Miércoles Santo.

En Eltiempo.es apunta al incremento de la nubosidad en las primeras horas de ese día y prevé las primeras precipitaciones, suaves, a partir de las nueve de la noche. Para la jornada del Jueves Santo cifra en un 50% la posibilidad de lluvia en la ciudad, reduciéndola a un 40% el resto de los días hasta el Domingo de Resurrección.

Winguru pronostica hasta un máximo del 30% de posibilidad de lluvia el Miércoles Santo, hasta un 42% el Jueves Santo, un máximo del 50% para el Viernes Santo, un 51% el Sábado Santo y un 35% el Domingo de Resurrección.

La Agencia Estatal de Meteorología habla de un 100% de posibilidad de precipitaciones desde las 12 a las 24 horas del Miércoles Santo; un 100% el Jueves Santo hasta las 12 y un 75% hasta las 24 horas; un 90% para el Viernes Santo; un 80% para el Sábado Santo y un 65% para el Domingo de Resurrección.

Tampoco se escapan las lluvias al pronóstico de la meteoróloga Charocos, bastante certera en sus previsiones, que lo explica así con su peculiar forma de hablar del tiempo:

"MIÉRCOLES:Se acabó lo bueno.Entra de madrugada, con nocturnidad y alevosía, viento fuerte del Sudeste, que es primo hermano por parte de padre del Levante. Ojito que viene con rachas fuertes. La buena noticia es que solo durará hoy, estará pegando fuerte hasta primeras horas de la tarde. La mala noticia es que se va porque llueve, en principio con poca intensidad, pero irá apretando a medida que avance la noche. Temperaturas máximas de 22º.

JUEVES:Amanecerá lluvioso, presuntamente, y será una lluvia intensita, pero a partir del mediodía habrá una tregua, y digo tregua porque hay previsión de algo más de lluvia por la noche. Viento moderado de Poniente con temperaturas máximas de 20º.

VIERNES:Seguimos con bastante nubosidad, pero sin ánimo de lluvias hasta la noche. Viento una mijita larguito de Poniente y temperaturas con máximas de 19º. Los Caminantes Blancos de Madriz se van a volver más blancos de lo que bajaron.

SÁBADO:Viento variable de poca intensidad, con previsión de lluvias a primeras horas de la mañana y despejado el resto del día. Temperaturas sobre los 20º.

DOMINGO: Y para terminar la Semana Santa, nos despedimos con más agua. Previsión de lluvia para todo el día, que quiere decir que en cualquier momento te puede caer un chaparrón… y temperaturas máximas de 22º".

Naturalmente, todos estos pronósticos se irán actualizando con el paso de las horas, pero la foto generalizada que ofrece el tiempo en Jerez a primera hora de la tarde del Lunes Santo es la de lluvias desde el Miércoles Santo.