Una exposición en Los Claustros recorre la historia de Nuestra Señora de la Soledad

Este sábado se ha inaugurado en Los Claustros de Santo Domingo una exposición con la que se conmemora los 225 años de la hechura de Nuestra Señora de la Soledad. La muestra, que hace un recorrido por la historia de esta dolorosa a la que se le rinde culto en la Iglesia de la Victoria, estará abierta hasta el próximo día 25.

La muestra, que se abrió con un corte simbólico de una cinta morada a cargo de los más pequeños de la Hermandad de la Soledad, está conformada por un conjunto de bordados, orfebrería, joyas, la corona de salida y el manto de la Virgen de la Soledad, además del techo de palio completo, con sus caídas y los doce varales dispuestos de manera que el visitante puede adentrarse y caminar bajo él.

La exposición se enriquece, además, con una colección de obras de arte cedidas temporalmente por hermanos y devotos, entre las que destacan carteles oficiales de la Semana Santa de Jerez en los que la Hermandad de la Soledad ha tenido presencia a lo largo de los años, ya sea mediante pintura o fotografía.

En ella también se muestra la talla de la Virgen de la Soledad antigua, una imagen de mediados del siglo XVI que, desde hace más de dos siglos, permanece en clausura en el convento de las Monjas Mínimas. Por primera vez en su historia reciente, y de manera excepcional, la imagen ha sido cedida por la comunidad religiosa para ser expuesta en los Claustros. Esta fue, además, la Virgen que procesionaba con la Hermandad desde sus orígenes. Habitualmente, esta imagen solo puede contemplarse durante los días de enero, cuando la corporación del Viernes Santo acude al convento para rezarle la corona dolorosa.

En la inauguración también hubo un momento singular dado que el tatuador Alberto Ahucha concluyó un tatuaje con la imagen de la cara de la Soledad. El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, del delegado de Cultura, Santiago Zurita, y del presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel García Cordero.