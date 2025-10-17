Ezequiel Galindo pregonará la Cuaresma de Jerez 2026

El joven cofrade Ezequiel Galindo González será el encargado de realizar el Anucio de la Cuaresma Jerezana, el pregón que desde hace unos años organiza la Delegación de Juventud de la Unión de Hermandades para anunciar el inicio de este periodo previo a la Semana Santa. Este acto se celebrará el 14 de febrero del próximo año.

Tal y como explica la Unión de Hermandades en un comunicado, este se trata de un canto al tiempo de vísperas de la próxima Semana Mayor donde se realiza un recorrido por los días que en Jerez de manera sumamente intensa anteceden a la Semana Santa. Esta exaltación tiene vocación de convertirse en el pregón de la juventud cofrade de Jerez.

Ezequiel Galindo es hermano de las Tres Caídas y del Carmen, dos corporaciones en las que ha estado en sus respectivas juntas de gobierno.

Por otro lado, la Unión de Hermandades también ha anunciado a la persona que realizará el cartel de la Cuaresma de Jerez y que se presentará el mismo día del anuncio que dará Ezequiel Galindo. Este trabajo se le ha encomendado a Juan Manuel Zarazaga Guzmán, cofrade de las hermandades del Cristo del Amor, Cristo de la Expiración, Jesús Nazareno y Nuestra Señora del Carmen Coronada.

Así, entre los trabajos que ya ha realizado se encuentran el cartel ‘Madrugá Franciscana’ de 2019, el cartel del 50 aniversario de la bendición de Nuestro Padre Jesús Cautivo de 2019, el cartel de la Hermandad del Cautivo de Chipiona de 2021 o el cartel del 500 aniversario de la fundación del Convento de Santa María de Gracia de este mismo año 2025.

Juan Manuel Zarazaga.

Además, fue el creador de la papeletas de sitio de su Hermandad del Amor para la Magna Mariana de 2024 y para la Semana Santa de 2025 e igualmente ha realizado los logos de ‘Bajo el Faldón 2022’, ‘Ondas de Pasión 2025’, Delegación de Caridad de la Hermandad del Amor 2025 y ‘Grupo de Acólitos San Agustín 2025’, además de realizar el del 500 aniversario de la fundación del Convento de Santa María de Gracia.