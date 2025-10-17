Procesión de Madre de Dios del Rosario y de la Virgen de Fátima, la agenda cofrade de este fin de semana

Este sábado habrá dos salidas procesionales en la ciudad. Una de ellas será la de la imagen de Madre de Dios del Rosario, que se venera en Santiago, y otra la de la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Además, habrá cultos en la Candelaria y la Cena y La Soledad inaugurará una muestra incluida dentro de su programa de actos por el 225 aniversario de la hechura de su dolorosa.

Procesión de Madre de Dios del Rosario

La imagen de Madre de Dios del Rosario, Patrona de Capataces y Costaleros, procesiona este sábado desde la Parroquia de Santiago. La imagen saldrá a las seis y media de la tarde y tendrá el siguiente itinerario: Merced, Plaza de Santiago, Ancha, Porvera, Gaitán, San Juan Grande, Marqués de Casa Domecq, Tornería, Plaza Rafael Rivero, Plaza de San Marcos, Padre Rego, Plaza Compañía, Francos, Plaza de San Juan, Oliva, Plaza de Santiago y Merced. Se recogerá sobre las once de la noche aproximadamente.

La imagen procesionará en el paso que le ha cedido el grupo de fieles Nuestro Padre Jesús de la Aceptación, de San José Obrero. Además, la talla llevará un manto de María Santísima de la Concepción Coronada, titular de la Hermandad de la Exaltación.

Cultos y rosario de la Candelaria

La Hermandad de la Candelaria inició este miércoles su triduo misional dedicado a su dolorosa, María Santísima de la Candelaria. La eucaristía se celebrará este viernes a partir de las ocho y media de la tarde y será oficiada por el párroco de Santa Ana y director espiritual de la cofradía, Juan Antonio Vital Santos.

Ya para el domingo, a partir de las ocho y media de la mañana, se celebrará un rosario de la aurora en la que se portará a la imagen dolorosa. El recorrido que realizará será: Plaza de la Constitución, María Santísima de la Candelaria, Atalaya, Pizarro, La Plata, Avenida de la Soleá, Avenida del Amontillado y Plaza de la Constitución.

Procesión de la Virgen de Fátima

La Hermandad de la Paz de Fátima organiza para este sábado la procesión de la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Antes de la salida, se celebrará en la Parroquia de Fátima una eucaristía a partir de las seis de la tarde que será oficiada por Francisco Varela Figueroa.

Mientras, la procesión saldrá a las siete de la tarde con el siguiente recorrido: Antonio Mejías Bienvenida, Juan Antonio Romero, José Cádiz Salvatierra, Santo Domingo, Fernando Viola, Vicente Blasco Ibáñez, José Cádiz Salvatierra, Martín Ferrador, Manolete, José Gómez Gallito, Juan Belmonte, Martín Ferrador y Antonio Mejías Bienvenida.

El acompañamiento musical irá por cuenta de la Agrupación Musical de la Clemencia y el capataz de la cuadrilla del paso será Ezequiel Simancas.

Cultos a San Lucas en la Cena

La Hermandad de la Cena celebra este viernes y sábado un besapiés con la imagen de San Lucas Evangelista. La talla estará expuesta en la tarde del viernes de cinco y media de la tarde a nueve menos cuarto de la noche y el sábado de nueve de la mañana a dos de la tarde. A la una de este sábado se celebrará una eucaristía en honor de San Lucas.

Exposición sobre la historia de la Soledad

Dentro de los actos con motivo del 225 aniversario de la hechura de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, la hermandad del Viernes Santo tiene previsto inaugurar este sábado una exposición sobre su historia. La muestra, que podrá visitarse en Los Claustros de Santo Domingo es un recorrido por la devoción de esta dolorosa desde que llegó a Jerez y a la que se rinde culto en la Iglesia de la Victoria.

La exposición se inaugurará este sábado a las once y media de la mañana y estará abierta hasta el próximo día 25.

Pregón de la Virgen de la Cabeza

La Fraternidad Mercedaria y Cofradía Jerezana de Nuestra Señora de la Cabeza celebra este viernes el pregón dedicado a la Virgen, que correrá a cargo de Antonio Gómez Moreno, hermano mayor del Consuelo. Será presentado por su hijo, Marcos Gómez Jiménez. La exaltación comenzará a las ocho de la tarde. Mientras, la procesión con la talla de la Virgen de la Cabeza procesionará el próximo 8 de noviembre.

Conferencia en Humildad y Paciencia

La Hermandad de Humildad y Paciencia continúa con su ciclo de conferencias por el vigésimo quinto aniversario de su erección canónica. Para este viernes está prevista una charla que correrá a cargo del historiador del arte Manuel Jesús Roldán Salgueiro que llevará por título ' Humildad y Paciencia en la Historia del Arte'. La conferencia comenzará a las nueve de la noche en el salón de actos del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.

Ciclo cultural en el Amor

La Hermandad del Amor continúa este viernes con su ciclo cultural de conferencias Santísimo Cristo del Amor. En esta jornada le toca el turno al párroco Antonio Romero Padilla, que dará una conferencia que lleva por título 'El Jubileo 2025: un regalo para las cofradías'. La charla comenzará a las nueve de la noche en la casa de hermandad de esta corporación penitencial.