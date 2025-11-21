Festividad de Cristo Rey y Medalla de Oro a las Angustias: la agenda cofrade de este fin de semana

En el penúltimo fin de semana de noviembre se celebra la festividad de Cristo Rey y son varias las hermandades que están realizando sus correspondientes cultos de reglas. Además, este viernes se celebrará la procesión juvenil de San Alfonso y habrá elecciones en la Paz de Fátima.

Por otro lado, se entregará la Medalla de Oro de la ciudad a la Virgen de las Angustias y varias hermandades celebran sus tradicionales zambombas.

Festividad de Cristo Rey

Varias hermandades celebran la Festividad de Cristo Rey con cultos durante este fin de semana. La Hermandad de la Borriquita inició el triduo este jueves que está siendo oficiado por Juan Azcárate Casanova. El oficio religioso se inicia a las ocho de la tarde en la capilla de la Escuela de San José. Mientras, el domingo se celebrará la función principal de instituto a partir de las once de la mañana. A su término se celebrará un acto de reconocimiento a los hermanos que cumplen 75 años en la hermandad. Además, durante la mañana la imagen de Cristo Rey estará expuesta a la veneración.

Mientras tanto, la Hermandad del Mayor Dolor inició su triduo el pasado miércoles, que está siendo oficiado por Luis López-Cuervo del Rosal. Mientras, para el domingo celebrará la eucaristía con motivo de la festividad de Cristo Rey a partir de la una de la tarde en la Parroquia de San Dionisio.

Procesión de San Alfonso

La Hermandad de la Salvación celebra un año más la procesión de San Alfonso María de Ligorio, una procesión que recorre distintas calles de la zona oeste de Jerez y que es portada por jóvenes. En este año, el cortejo visitar la Real Capilla del Calvario. La procesión será este viernes a partir de las siete de la tarde y realizará el siguiente itinerario: Avenida de la Soleá, Farruca, Aenida del Amontillado, Ángel Revaliente, José María Uceda Aguilar, Avenida de San Juan Bosco, Taxdirt y llegada a las ocho y cuarto de la tarde a Real Capilla del Calvario. En este templo, sede canónica de la Hermandad de la Piedad, permanecerá durante aproximadamente una hora para luego iniciar su camino de regreso al Perpetuo Socorro por las calles Taxdirt, avenida de San Juan Bosco, avenida del Amontillado, avenida del Mosto y avenida de la Soleá.

Entrega de la Medalla de Oro a las Angustias

Los Claustros de Santo Domingo acogen este sábado el pleno solemne donde le será entregada la Medalla de Oro de Jerez a la imagen de Nuestra Señora de las Angustias. La concesión fue aprobada por el pleno municipal en una sesión celebrada a finales del mes de octubre. Esta concesión coincide con el centenario de la refundación de la Hermandad de las Angustias.

El pleno, con carácter solemne, se celebrará a partir de las doce de la mañana.

Misa de la Soledad en las Mínimas

La Hermandad de la Soledad celebra este viernes una misa en el Monasterio de la Purísima Concepción (las Mínimas) a partir de las nueve menos cuarto de la noche ante la antigua titular de la corporación del Viernes Santo. A su término, se descubrirá una placa conmemorativa de la visita que la Señora de la Soledad realizó a este templo en el vía matris extraordinario que se celebró el pasado 7 de abril.

Mientras tanto, el domingo, tras la eucaristía de las once y media, se procederá a la coronación de los tres Reyes Mayos.

Misas de difuntos

Son varias hermandades que tienen previsto honrar a sus difuntos con eucaristías durante este fin de semana:

Hermandad de Bondad y Misericordia: Este viernes día 21, a partir de las ocho de la tarde, en la Parroquia de San Juan de Dios.

Conferencia sobre el Cristo de San Damián

La Hermandad de las Cinco Llagas continúa con su Ciclo de Ponencias Cofradieras 'Memorial Manuel Martínez Arce' este viernes con una conferencia que lleva por título 'El Cristo de San Damián: una joya de la familia franciscana'. En ella participarán Juan José Rodríguez Mejías, director espiritual de la corporación penitencial, y el joyero Luis Prieto Sánchez. Será este viernes a partir de las nueve de la noche en su casa de hermandad.

Mientras, el sábado la hermandad celebrará una convivencia con un ajo campero en su casa de hermandad.

Conferencia sobre la juventud en la Yedra

La Hermandad de la Yedra celebrará este viernes, a partir de las nueve y cuarto de la noche, una charla que lleva por título 'Juventud: ¿divino tesoro?'. Moderada por Miguel Ángel Moreno Rebollo, contará con la participación de José Ignacio Verdugo Gil, hermano mayor del Amor, Flora García Rodríguez, auxiliar de junta en las hermandades del Amor y del Santo Entierro de Sevilla, Diego Manuel Romero Moreno, hermano mayor de Bellavista y Alberto Pajarón Álvarez, prioste de la Hermandad del Nazareno del Amor de Cádiz.

Elecciones en la Paz de Fátima

Los hermanos de La Paz de Fátima están citados este viernes a un cabildo de elecciones. Tras la dispensa obtenida por el Obispado, Jesús Caro Barea optá a dirigir la corporación del Lunes Santo por tercer mandato. La suya es la única candidatura presentada.

El cabildo de elecciones se celebrará en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima a partir de las ocho menos cuarto de la tarde en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda.

Peregrinación de la Cena

La Hermandad de la Cena ha citado a sus jóvenes este sábado para hacer una peregrinación por distintos templos de la hermandad. El recorrido se iniciará en su casa de hermandad a las once de la mañana y visitará varios templos donde hay advocaciones de la Esperanza. El itinerario concluirá en la Capilla de la Yedra donde se realizará una convivencia con los jóvenes de la Hermandad de la Yedra.

Convivencia en el Soberano Poder

El grupo de acción social de la Hermandad del Soberano Poder celebra este sábado una convivencia navideña en el patio de la Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia a partir de la una de la tarde.

Igualás

Los costaleros del palio de Nuestra Señora de las Lágrimas, de la Hermandad de la Vera-Cruz, están citados este domingo a las doce de la mañana en la Parroquia de San Juan de los Caballeros. Manuel Pichaco se estrenará al frente del llamador del palio de la corporación del Jueves Santo.

También celebra su igualá el misterio de la Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús Cautivo de El Portal. Será a partir de las siete de la tarde en la Parroquia de Santa María de El Portal. El capataz será este año Alberto Cabello.

Zambombas