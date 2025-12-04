La Hermandad de la Defensión, artillero de honor del Regimiento de Artillería

El Regimiento de Artillería Antiaérea número 74, con base en el acuartelamiento del Ejército de Tierra en El Copero (Dos Hermanas), ha querido hacer un reconocimiento a la Hermandad de la Defensión. En un acto celebrado en la jornada de este jueves, le ha sido entregada la distinción de Artillero de Honor del REAAA 74, un reconocimiento que, según la corporación del Martes Santo, pone de relieve "los estrechos vínculos institucionales que a unen a nuestra corporacón con esta unidad del Ejército de Tierra.

La entrega se ha realizado dentro de la celebración de la festividad de Santa Bárbara, patrona del Arma de Artillería. El acto, desarrollado en la base nazarena, ha contado con la presencia de una representación de la corporación jerezana, encabezada por su hermano mayor, Jorge Bernal. El acto castrense ha estado presidido por Alberto Javier García Romera, general jefe del Estado Mayor de la Fuerza Terrestre.

La Hermandad de la Defensión tiene un importante vínculo con esta unidad. No en vano, el Regimiento de Artillería Antiaérea número 74 es hermano honorario de la corporación penitencial desde 1983. Es más, la bandera coronela posee una corbata de la cofradía jerezana como muestra de este hermanamiento. Además, el Crucificado de la Defensión fue designado en 2014 protector de este regimiento de artillería.

Precisamente, el pasado martes se celebró en el Convento de Capuchinos una misa en honor de Santa Bárbara. Este templo cuenta con una imagen de esta santa, a la que se venera en la capilla de la Virgen de la O, perteneción al Regimiento de Artillería, que fue situada en el altar mayor para este oficio religioso al que asistieron veteranos que sirvierion en esta unidad.