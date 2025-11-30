Cabildo de elecciones en la Hermandad de la Vera-Cruz con un único candidato
Manuel Báez aspira a la reelección como máximo responsable de la corporación del Jueves Santo
Manuel Cazalla toma posesión como hermano mayor de la Oración en el Huerto
Los hermanos de la Hermandad de la Vera-Cruz están citados el próximo día 18 de diciembre, festividad de la Esperanza, a un cabildo de elecciones para elegir a su nueva junta de gobierno. La única candidatura presentada es la encabezada por su actual hermano mayor, Manuel Báez Martín.
El cabildo de elecciones se celebrará a partir de las ocho de la tarde, en primera convocatoria, y media hora más tarde, en segunda, en la sede canónica de la corporación penitencial, la Parroquia de San Juan de los Caballeros.
De este modo, Báez Martín opta a la reelección de máximo responsable de la cofradía veracrucista. Es hermano mayor de la corporación del Jueves Santo desde el último trimestre de 2021.
La Hermandad de la Vera-Cruz protagonizó recientemente una bella peregrinación al Hospital de San Juan Grande donde se portó al Crucificado de la Esperanaza con motivo del Año Jubilar de la Esperanza.
