Cabildo de elecciones en la Hermandad de la Vera-Cruz con un único candidato

Los hermanos de la Hermandad de la Vera-Cruz están citados el próximo día 18 de diciembre, festividad de la Esperanza, a un cabildo de elecciones para elegir a su nueva junta de gobierno. La única candidatura presentada es la encabezada por su actual hermano mayor, Manuel Báez Martín.

El cabildo de elecciones se celebrará a partir de las ocho de la tarde, en primera convocatoria, y media hora más tarde, en segunda, en la sede canónica de la corporación penitencial, la Parroquia de San Juan de los Caballeros.

De este modo, Báez Martín opta a la reelección de máximo responsable de la cofradía veracrucista. Es hermano mayor de la corporación del Jueves Santo desde el último trimestre de 2021.

La Hermandad de la Vera-Cruz protagonizó recientemente una bella peregrinación al Hospital de San Juan Grande donde se portó al Crucificado de la Esperanaza con motivo del Año Jubilar de la Esperanza.