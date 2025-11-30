La Hermandad del Perdón inicia los actos por el 50 aniversario de su dolorosa

La Hermandad del Perdón ya se encuentra inmersa en los actos de celebración del quincuagésimo aniversario de la llegada de su dolorosa, María Santísima del Perpetuo Socorro.

A mediados del pasado mes se presentó el logotipo y el cartel del aniversario de la efemérides de esta imagen anónima, aunque datada en el siglo XVII y atribuida a Jácome Bácaro —llegó a la Hermandad desde la Catedral—. El logo es obra de Manuel Salado y el cartel de Javier Romero Díaz.

Mientras, el próximo puente festivo será muy especial para la corporación del Domingo de Ramos. Así, en la jornada del próximo domingo día 7 se celebrará una pontifical que será oficiada por el obispo de la Diócesis de Jerez, José Rico Pavés, a partir de las once de la mañana en la sede canónica de la cofradía, la Ermita de Guía.

A su término, se procederá a la bendición de la ampliación de su casa de hermandad, construida anexa a este templo. Así, se han aprovechado los suelos que ocupaban una rampa que servía de acceso al salón de los pasos de la cofradía para contar con unas dependencias más amplias al contar con una sala multiusos, oficinas y un salón para la exposición de pasos. Estos nuevos espacios contarán con una nueva puerta de grandes dimensiones que permitirá la salida de la cofradía desde estas dependencias.

Mientras tanto, para el lunes día 8, aprovechando que es festivo y se celebra la festividad de la Inmaculada Concepción, la imagen de María Santísima del Perpetuo Socorro estará en besamanos con carácter extraordinario durante toda la jornada. El horario de apertura de la Ermita de Guía será de doce de la mañana a ocho de la tarde.