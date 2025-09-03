La Hermandad de la Piedad renueva con la banda del Nazareno de Rota

El palio del Duelo de la Hermandad de la Piedad, el pasado Sábado Santo.

La Hermandad de la Piedad ha llegado a un acuerdo con la Banda de Música de Jesús Nazareno, de Rota, para que continúe acompañando musicalmente a su dolorosa en su salida procesional del Sábado Santo. El contrato tendrá una duración de dos años (2026 y 2027).

De este modo, el grupo roteño continuará tras el palio del Duelo, una vinculación que se inició en 2023. La corporación radicada en la Real Capilla del Calvario ha agradecido el "buen trato y compromiso" recibido por esta entidad musical y ha mostrado su deseo de que esta continúe en los próximos años.

Por su parte, la banda ha querido agradecer a toda la junta de gobierno de la hermandad "la confianza, la cordialidad y el afecto depositados en nuestra formación musical".

Por otro lado, la corporación del Sábado Santo ha anunciado también que ratifica a Manuel Jesús Elena como capataz del paso de palio de Nuestra Señora de la Piedad. Elena se estrenó con el llamador de esta dolorosa la pasada Semana Santa.