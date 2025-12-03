El Prendimiento recuperará la llamada túnica de los Caireles

Un grupo de hermanos de la Hermandad del Prendimiento ha puesto en marcha una campaña de colaboración para recuperar la denominada 'túnica de los caireles' de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento. Se trata de una túnica realizada en 1918 y que fue donada al Señor de Santiago por una devota. Dicha túnica fue confeccionada con uno de los mejores terciopelos de la época, el terciopelo francés de Lyon, pero el paso del tiempo la ha ido deteriorando.

Ahora, la cofradía, tras la iniciativa de sus hermanos, pretende reproducir milimétricamente la túnica, toda vez que la restauración de la misma se antoja complicada. Para ello, se espera contar también con el mismo terciopelo, un terciopelo de seda con base de sarga que cobró una gran popularidad en los siglos XVI y XVII, época en la que hizo sombra a los ansiados terciopelos españoles.

Detalle del cuello que con el tiempo se ha ido perdiendo y se quiere recuperar.

Aunque en sus orígenes en la ciudad francesa de Lyon, a la que debe su nombre, se utilizó para vestir a la realeza y familias nobles de distintos países europeos, a día de hoy es especialmente codiciada en confecciones cofrades.

Los trabajos de reproducción han sido encargados al jerezano Fernando Calderón que pretende hacer "una copia exacta", asegura Manuel Ramos, miembro de la Junta, en la que se respetará la pasamanería o agremanes y se recuperará el cuello y los encajes que tenía la misma, y que también habían ido perdiéndose con el paso del tiempo.

Otra imagen del Prendimiento con la túnica.

La iniciativa comprende un donatido de 20 euros que pueden entregado en tesorería o ingresado en la cuenta ES61 3187 0852 7143 13576110.

En otro orden de cosas, la hermandad avanza en los trabajos de carpintería que se están realizando a la que será la nueva mesa del paso de misterio, una mesa que espera estar terminada para la próxima cuaresma.