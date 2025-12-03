El Perdón celebrará en 2026 el triduo a la Virgen del Perpetuo Socorro en San Dionisio

La Hermandad del Perdón ha dado a conocer el programa de actos de conmemoración del cincuentenario de llegada de su dolorosa, María Santísima del Perpetuo Socorro, que ya cuentan con la autorización eclesiástica. Los actos se iniciarán este próximo puente festivo con una pontifical y un besamanos extraordinario de la talla mariana. Y se extenderán hasta finales de junio del año próximo con la celebración del triduo a la imagen que, de manera extraordinaria, se celebrará en la Parroquia de San Dionisio.

Tal y como anunció la cofradía radicada en la Ermita de Guía la pasada semana, este próximo domingo día 7 se celebrará una pontifical que será oficiada por el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés a partir de las once de la mañana. A su término, se bendecirá la ampliación de la casa de hermandad, que se encuentra anexa al templo de esta hermandad. Y para el lunes día 8, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, se celebrará un besamanos con carácter extraordinario de la talla dolorosa.

Los actos continuarán en enero con un encuentro de camareras de las hermandades de Jerez, previsto para el día 15, y una conferencia a cargo de Luis Prieto e Isabel Núñez que hablará de las joyas que se utilizan en el vestir de las vírgenes, prevista para el día 24. Y para el 6 de febrero se presentará un libro sobre la historia de la Hermandad que ha escrito José Antonio Salas Alcázar, hermano de esta corporación.

Ya en el periodo de Cuaresma, el día 7 marzo se celebrará una oración poética dedicada a la Virgen del Perpetuo Socorro que será realizado por Manuel Salado, José A. Lupión, Severino Ramírez y Federico Ramírez. Mientras, a la semana siguiente, habrá un encuentro donde se quiere hacer un homenaje tanto al padre José Luis Repetto Betes como a los hermanos que vivieron el traslado de la imagen en 1975 —la dolorosa se encontraba previamente en la Catedral—.

Mientras, para el Domingo de Ramos, se prevé que una participación de la Hermandad de las Tres Caídas forme parte del cortejo de la cofradía del Perdón. La corporación radicada en San Lucas tiene vínculos con esta hermandad, pues no hay que olvidar que a lo largo de su historia le ha realizado varias donaciones, entre ellas las manos que tiene la dolorosa cuando fue restaurada para su llegada a la Ermita de Guía.

Finalmente, en el mes de junio los cultos que habitualmente se dedican a la Señora del Perpetuo Socorro se realizarán en la Parroquia de San Dionisio. Para ello, la talla se trasladará en la noche del 19 de junio acompañada por el Simpecado de la Pastora de San Dionisio y permanecerá en este céntrico templo durante una semana. El triduo se desarrollará entre el 25 y el 27 de ese mes. La imagen regresará a la Ermita de Guía en la noche del 27 de junio una vez finalizados los cultos.