La Hermandad de Santa Marta ya tiene candidato a hermano mayor

Los hermanos de la Hermandad de Santa Marta están citados el próximo viernes día 9 a un cabildo de elecciones vital para el futuro de la cofradía. La corporación penitencial del Sábado Santo atraviesa una complicada situación interna que ha provocado que a mediados de noviembre el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés, decretara un adelantamiento electoral una vez que la actual junta de gobierno no ha logrado sacar adelante las cuentas de la cofradía.

La decisión adoptada por el Palacio de Bertemati fue no solo la votación de una nueva junta sino también la reducción de los plazos de este procedimiento para que los nuevos responsables de esta hermandad radicada en pleno barrio de San Mateo puedan tomar posesión lo antes posible y, de este modo, poder organizar la salida procesional del próximo Sábado Santo.

De este modo, y tras concluir el plazo abierto para la presentación de candidaturas, la única presentada ha sido la de Manuel Valle Navarro. Su candidatura cuenta ya con el visto bueno de la Delegación Diocesana de Hermandades.

Tal y como estableció el decreto diocesano, las elecciones deberán celebrarse el próximo día 9 en un horario que, por el momento, no se ha dado a conocer.

A lo largo de la segunda mitad del año pasado, los hermanos de Santa Marta fueron citados a varios cabildos para realizar el cierre del pasado ejercicio. Uno de ellos fue suspendido una vez iniciado y en otro el cierre contable no obtuvo el visto bueno de los hermanos.

Esta situación propició, además, que se decidiera no celebrar el triduo que suele realizarse en la segunda semana de noviembre en honor de la dolorosa del Patrocinio. Esto propició que se trasladara la situación al Obispado, institución que emitió un decreto fijando el adelantamiento electoral y la reducción de los plazos del procedimiento.