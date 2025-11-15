El obispo de Jerez decreta un adelanto electoral en la Hermandad de Santa Marta

El obispo de la Diocesis de Jerez, José Rico Pavés, ha decretado el adelanto electoral en la Hermandad de Santa Marta. Así lo ha determinado en un decreto firmado el pasado viernes donde justifica la decisión en la "situación que atraviesa" la corporación del barrio de San Mateo. El cabildo de elecciones deberá celebrarse, si hay candidatos, el próximo 9 de enero.

Lo cierto es que la cofradía se encuentra actualmente en un difícil momento. Su actual junta de gobierno, que fue elegida hace justo dos años, por lo que estaba a mitad del mandato, no ha logrado sacar adelante las cuentas del año pasado tras varios cabildos convocados. Esto ha producido un impasse en la cofradía que ha conllevado, incluso, que se decidiera no celebrar, por el momento, los cultos que en el mes de noviembre se suelen dedicar a su dolorosa, Madre de Dios del Patrocinio.

Mediante el decreto, el prelado jerezano da "dispensa" para que se acorten los plazos establecidos tanto en la normativa diocesana de hermandades como en los propios estatutos de la cofradía para que las elecciones se celebren lo antes posible. De este modo, se fija que el próximo jueves día 20 se abra el plazo de un mes para la presentación de candidatos y la exposición del censo, unos trámites que en un proceso ordinario se realizan por separado. En estos días la Delegación Diocesana de Hermandades deberá aprobar el correspondiente listado de hermanos con derecho a voto.

En el decreto se establece que la junta de gobierno deberá reunirse entre el 22 y el 24 de diciembre para informar de la idoneidad de las candidaturas que se presenten y de las rectificaciones que deba hacerse en el censo. Y, finalmente el cabildo de hermanos deberá celebrarse en la tarde noche del 9 de enero.

Varios cabildos para las cuentas

Los hermanos de Santa Marta han sido convocados a varios cabildos para realizar el cierre del pasado ejercicio. Uno de ellos fue suspendido una vez iniciado y en otro el cierre contable no obtuvo el visto bueno de los hermanos.

Ante esta situación, se decidió no celebrar, por el momento, el triduo que en la segunda semana de noviembre se suele dedicar a la dolorosa del Patrocinio puesto que, ante esta situación, se elevó consulta al Palacio de Bertemati para los siguientes pasos a seguir por la cofradía.

Y la respuesta ha sido este decreto con el adelanto electoral, que se realizará mediante un procedimiento exprés para que la futura junta pueda tener tiempo suficiente para prepara la próxima Cuaresma y la salida procesional del Sábado Santo.