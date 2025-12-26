La Hermandad de las Tres Caídas suspende la salida procesional de San Nicolás de Bari

La Hermandad de las Tres Caídas ha anunciado que ha decidido suspender la salida procesional de San Nicolás de Bari, uno de los titulares de la cofradía, prevista para la tarde este sábado debido a las previsiones de lluvia durante la jornada. No obstante, se mantiene el espíritu solidario de esta procesión y la cofradía continuará recogiendo los juguetes que quieran donarse para su campaña solidaria.

Esta procesión suele tener un marcado ambiente infantil dado que el santo no es solo portado por jóvenes costaleros sino que también a su paso son muchas las personas que se acercan para hacer donaciones de juguetes para las familias más necesitadas.

No obstante, y dado que no podrá realizarse la procesión ante el riesgo de lluvia para la tarde del sábado, la hermandad ha informado que continuará con la recogida el próximo lunes día 29 en horario de apertura de la Parroquia de San Lucas, que estará abierta en horario de nueve de la mañana a una de la tarde y de cinco de la tarde a nueve de la noche.

También se ha suspendido las 'precampanadas solidarias' que tenían previsto celebrarse a la finalización de la procesión.