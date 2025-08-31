La Hermandad de las Viñas lleva a cabildo el encargo de un nuevo manto de salida para su dolorosa

Los hermanos de la cofradía de la Exaltación (Las Viñas) están citados el próximo día 10 a dos cabildos. El primero, con carácter ordinario, será para dar inicio al curso cofrade 2025-2026. Mientras, el segundo será con carácter extraordinario para plantear un ambicioso proyecto.

Este no es otro que elaborar un nuevo manto de salida para María Santísima de la Concepción Coronada. El objetivo es que, si el proyecto cuenta con el beneplácito de los hermanos y la posterior ratificación de arte sacro, encargar esta pieza para que esté lista para el vigésimo quinto aniversario de la coronación canónica, una efemérides que se desarrollará en septiembre.

Actualmente, la corporación radicada en la Parroquia de las Viñas cuenta con un manto de salida de terciopelo azul que fue bordado en los talleres de Carrasquilla a principios de los ochenta.