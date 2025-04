Ya es oficial, las hermandades no procesionarán por la Cruz Vieja

Ya es definitivo, las seis hermandades cuyos itinerarios se han visto afectados por el derrumbe de un inmueble en la esquina de calle Zarza con Ramón de Cala no procesionarán por la Cruz Vieja. Desde hacía días ya se barajaba esta modificación dado que sigue estando cortada al tráfico y la aglomeración de personas que suele producirse en este punto en algunos días de la Semana Santa.

En previsión, desde la pasada semana, las cofradías afectadas ya tenían diseñado un plan alternativo. En días pasados, la propiedad del inmueble procedió a la limpieza de los escombros, pero hasta este jueves no tenía previsto iniciar las labores de apuntalamiento de lo que aún queda en pie. Sin embargo, aún está por ver qué parte del enclave de la Cruz Vieja y calle Zarza queda vallado y la afección que tendrá sobre el tráfico de vehículos y el paso de personas.

Ante esto, las hermandades han decidido optar por una alternativa y evitar así demorar más una decisión a escasos días de iniciarse la Semana Santa.

Una de las primeras en hacerlo oficial fue las Angustias que anunciando no pasarán por este enclave del barrio de San Miguel debido a que los informes técnicos “desaconsejan” el paso por este enclave. De este modo, la cofradía ha tenido que modificar la parte final de su recorrido para no procesionar por la Cruz Vieja. Así, una vez visite la Iglesia de San Marcos y se dirija por Barja, girará a la izquierda por Pedro Alonso para llegar a Corredera y, de este modo, entrar en la plaza de las Angustias. Esta variación no afectará apenas a los horarios ya establecidos para la cofradía puesto que su recorrido inicial era tomar por Cruz Vieja y Molineros para llegar a la plaza de las Angustias.

Por otro lado, la cofradía que realiza una modificación de mayor calado es la del Cristo de la Expiración. Así, tiene previsto retrasar 45 minutos su salida de la Ermita de San Telmo (saldrá a las cinco menos cuarto de la tarde), pero también lo hará el inicio de su recogida (la cruz de guía deberá estar de vuelta en su templo en torno a la una y diez de la madrugada).

De este modo, la hermandad ha decidido que no visitará la Plazuela a la ida, sino que lo hará de vuelta. De este modo, una vez salga de la Ermita de San Telmo, tomará por Sancho Vizcaíno —finalmente podrá pasar por este punto a pesar de que hubo unos desprendimientos en un antiguo casco bodeguero días atrás, pero la Delegación de Urbanismo ha garantizado que no habrá problemas—, Martín Fernández y Baro para llegar a Empedrada. En este punto, no girará a la derecha buscando la Plazuela sino que revirará a la izquierda para alcanzar la calle Cazón y continuar con Sol y Pedro Alonso para llegar a Corredera y, de este modo, continuar con el itinerario habitual.

Ya de vuelta, y tras la decisión de no pasar por la Cruz Vieja, la cofradía tampoco visitará la Iglesia de San Miguel. Así, una vez llegue a la plaza del Arenal, continuará por la calle Corredera para adentrarse en el barrio de San Miguel por Granados y Sol, calle por la que alcanzará la Plazuela ya de noche. Una vez visite a la Hermandad de la Yedra, tomará por Baro, Martín Fernández y Sancho Vizcaíno para regresar a San Telmo ya en la madrugada del Sábado Santo.

El hermano mayor de la corporación, Jesús Rodríguez, explicó que se ha adoptado esta decisión de visitar a la Yedra a su regreso para no realizar con tanta premura el camino de ida a carrera oficial. En este sentido, recuerda que el paso de la cofradía por puntos como Empedrada (Peña La Bulería) o Sol se cantan muchas saetas a sus imágenes. De este modo, esto se producirá a la vuelta con un tiempo más holgado.

En la Madrugada del Viernes Santo, la Hermandad de la Yedra tampoco pasará por la Cruz Vieja sino que, tras salir de su capilla, en la calle Empedrada girará a la derecha por Cazón y, posteriormente, tomar Granados para llegar a la plaza de las Angustias. El hermano mayor de la corporación radicada en La Plazuela explica que este cambio permitirá que la cofradía pueda ser recibida en este punto tanto por las hermandades de las Angustias como de Humildad yPaciencia, que pocas horas antes habrán culminado su estación de penitencia.

Precisamente, Humildad y Paciencia también ha optado por cambiar la parte final del recorrido. Al igual que las Angustias no tomará por Ramón de Cala y Molineros sino que, una vez en Barja, girará a la izquierda por Pedro Alonso para alcanzar las Angustias por Corredera.

El derrumbe de la Cruz Vieja ha sido otro handicap para la corporación de la Salud de San Rafael, una cofradía que este año se ha visto fuertemente condicionada por otras obras, como es el caso de la plaza del Carbón y Ronda Muleros. De este modo, tras visitar la Parroquia de San Miguel y continuar por Barja, bajará por Pedro Alonso y girará a la derecha por Sol para llegar a la Plazuela y, de este modo, continuar su camino de regreso a su barrio por San Telmo y la Hoyanca.

Finalmente, Amor y Sacrificio también pasará por Pedro Alonso y plaza de las Angustias para luego continuar por Granados, Campana y Pañuelo de la Yedra y emprender su regreso a Madre de Dios por la Plazuela y Puertas del Sol.