Horario, itinerario y detalles de la salida extraordinaria de la Virgen de la Trinidad, de Humildad y Paciencia de Jerez

Este 4 de octubre es un día para la historia en la joven Hermandad de Humildad y Paciencia. Esta tarde, a partir de las seis, procesionará por primera vez por las calles del centro de Jerez la imagen de María Santísima de la Trinidad, que irá acompañada bajo palio de la imagen de San Juan Evangelista.

La salida fue autorizada por la Diócesis de Jerez dentro de los actos de conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la erección canónica. Así, la talla visitará algunos templos de la ciudad como las Parroquias de los Descalzos, San Miguel o San Dionisio—desde donde saldrá en la jornada de este sábado el patrón de la ciudad, San Dionisio Areopagita— o la Capilla de la Yedra —en este punto lo hará minutos antes de que se inicie la salida procesional de la Virgen del Rosario—.

La imagen mariana, que es obra de Ramón Cuenca y que fue bendecida en enero de 2023, al igual que el San Juan, saldrá por primera vez a la calle. Y lo hará, además, bajo palio en un singular paso por la Fraternidad de María Santísima de los Dolores de la localidad sevillana de Carmona que se ajusta a las dimensiones de la Iglesia de la Trinidad para su salida y posterior recogida. El capataz será Miguel Delgado Algeciras, que comanda el paso del Señor de la Humildad en su salida de cada Jueves Santo.

No es la única cesión que tendrá la imagen en esta jornada para el recuerdo. María Santísima de la Trinidad irá con el manto de salida de Nuestra Señora del Traspaso, la dolorosa de la Hermandad del Nazareno, y llevará una saya de la Esperanza de la Yedra. Mientras, en San Juan llevará un mantolín que también ha sido prestado por el Nazareno. Ambas imágenes irán sobre una peana cedida por la Hermandad de la Oración en el Huerto.

La talla mariana de la corporación del Jueves Santo llevará acompañamiento musical a lo largo de su salida. Será la Banda de Música Maestro Dueñas la que ponga los sones tras el palio de ocho varales en el que irá la dolorosa trinitaria en esta salida extraordinaria para la que se ha preparado un repertorio con marchas de Germán Álvarez Beigbeder, Font de Anta, Manuel Borrego, Pedro Gálvez, Pedro Gámez Laserna o Francisco Orellana, entre otros.

La salida procesional se iniciará a las seis de la tarde y tendrá el siguiente itinerario: Plaza de las Angustias, Santísima Trinidad, Medina (donde visitará la Parroquia de los Descalzos), Descalzos, Diego Fernández Herrera, Siervas de María, Porvenir, Pañuelo de la Yedra, Plazuela (visitará la Capilla de la Yedra), Sol, Pedro Alonso, Barja (visitará Parroquia de San Miguel), Santa Cecilia, Armas, Plaza Monti, Pozuelo, Letrados, Plaza de la Asunción (Parroquia de San Dionisio), Padre Luis Bellido, Plaza Plateros, Conde Cañete del Pinar, Plaza de la Yerba, Consistorio, Plaza del Arenal, Corredera y Plaza de las Angustias.

La recogida está prevista para la medianoche.