Horario e itinerario del pasacalles navideño de la Agrupación Virgen de los Reyes en Jerez

Este sábado, la conocida y reconocida Agrupación Musical Virgen de los Reyes, de Sevilla, volverá a hacer un pasacalles navideño por el centro de Jerez. Será a partir de las siete de la tarde y recorrerá las principales vías del centro histórico.

Al igual que el año pasado, se espera que este pasacalles sea multitudinario con la presencia de numerosos aficionados y seguidores de la música cofrade, aunque en este caso el repertorio que lleva el grupo sevillano es navideño. No obstante, todo está a expensas de la climatología dado que los partes meteorológicos anuncian lluvias durante la jornada de este sábado. El Ayuntamiento de Jerez ha informado de que podría haber cambios de horario.

El recorrido que realizará será el siguiente: Calle Sevilla, Guadalete, Ponce, Porvera, Alameda Cristina Rotonda de los Casinos, Larga, Lancería, Plaza del Arenal, Corredera, Plaza Esteve, Santa María, Honda y Alameda Cristina. El inicio será a las siete de la tarde.

No es el único pasacalles organizado por el Ayuntamiento de Jerez de estas mismas características durante este periodo navideño. Los dos siguientes serán protagonizados por agrupaciones jerezanas. El primero será el próximo viernes dos de enero a cargo de la Agrupación Musical San Juan a partir de las ocho de la tarde. Mientras, el siguiente correrá a cargo de la Agrupación Musical de la Clemencia en la jornada del sábado a partir de las seis de la tarde. Ambos recorrerán tambiérn distintas calles del centro partiendo de la Alameda Cristina y concluyendo en la plaza de la Asunción.