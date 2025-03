Horario e itinerario del viacrucis de las hermandades con el Señor de la Coronación de Jerez

El Santisimo Cristo de la Coronación de Espinas, de la hermandad radicada en la Capilla de los Desamparados, presidirá este lunes el viacrucis de las hermandades que se celebra cada primer lunes de Cuaresma. Ahora bien, el acto piadoso estará marcado por la incertidumbre de la lluvia.

Fuentes de la Unión de Hermanades señalaron que no será hasta este lunes, una vez consultados los últimos partes meteorológicos, cuando se decida si se realiza el traslado o bien se opta por hacerlo en el templo radicado en la Albarizuela. Pero, a priori, las previsiones no son halagüeñas. De hecho, no solo hay previsión de lluvias sino que hay aviso amarillo por parte de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) desde media tarde.

Si el viacrucis pudiera celebrarse, la imagen del Cristo de la Coronación de Espinas irá en una parihuela hasta la Catedral saliendo de la Capilla de los Desamparados a las cinco menos cuarto de la tarde. El acompañamiento musical correrá a cargo del coro de capilla de San Pedro Nolasco. En este recorrido de ida visitará San Miguel y pasará por el entorno del antiguo Convento de San Agustín, que fue sede de la cofradía del Domingo de Ramos.

Ya en el viacrucis en la Catedral, la novedad es que la imagen no se quedará en el altar mayor sino que será llevada por el interior del templo diocesano. Cada estación de penitencia estará marcada por una cruz de guía de una hermandad de la ciudad siendo la última la de la Coronación.

Al término del ejercicio piadoso, está previsto que sobre las ocho y media de la tarde inicie su camino de regreso volviendo a su sede canónica por el barrio de San Pedro y la Albarizuela. La llegada a los Desamparados será sobre las diez y media de la noche aproximadamente.

Previamente al viacrucis, la Capilla de los Desamparados estará abierta durante toda la mañana en horario de diez a una y media de la tarde.

Este es el itinerario de ida y regreso del viacrucis

Traslado de ida a la Catedral

Salida : Capilla de los Desamparados. 16:45 horas

: Capilla de los Desamparados. 16:45 horas Itinerario : Capilla de los Desamparados, Arcos, Ávila, Arboledilla, Medina, Higueras, plaza de las Angustias, Molineros, Ramón de Cala, Cruz Vieja, Barja, Plaza San Miguel, Santa Cecília, Guarnidos, San Agustín Conde de Bayona, Plaza Monti, Manuel María González, Encarnación, Reducto Cardenal Bueno Monreal, Aire y Visitación.

Llegada a Catedral: 18:45 horas

Viacrucis por el interior de la Catedral

El acto piadoso comenzará a las siete de la tarde.

Traslado de vuelta a la Capilla de los Desamparados