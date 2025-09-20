Horarios, itinerario y detalles del traslado a San Pedro de María Santísima de la Paz, de la Coronación

La imagen de María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción, en el interior de la Capilla de los Desamparados.

Este 20 de septiembre será un día histórico para la Hermandad de la Coronación de Espinas. Con motivo del centenario de llegada de la corporación del Domingo de Ramos a la Capilla de los Desamparados y del 75 aniversario su dolorosa, María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción, será trasladada en la mañana de este sábado a la Parroquia de San Pedro donde permanecerá durante toda la jornada para regresar a la noche.

A partir de las once de la mañana se celebrará en el templo de la calle Bizcocheros una eucaristía de acción de gracias por estas dos efemérides donde la alcaldesa, María José García-Pelayo, le impondrá a la dolorosa la Medalla de Oro de la ciudad que el Ayuntamiento de Jerez le concedió a la Hermandad de la Coronación en un pleno solemne celebrado a mediados del pasado mes de junio.

De este modo, la imagen, que será portada en parihuela, será llevada desde la Capilla de los Desamparados a las nueve de la mañana para llegar a San Pedro en torno a las diez y media de la mañana. Tras la eucaristía de acción de gracias, la imagen permanecerá durante toda la jornada en este templo, que es la parroquia de la que depende esta corporación penitencial.

Su regreso a La Albarizuela también lo hará en parihuela, aunque en este caso llevará el acompañamiento musical de la Banda de Música Maestro Dueñas de El Puerto, que ya fue tras su palio el pasado Domingo de Ramos. La salida del cortejo está prevista en torno a las nueve de la noche dado que se realizará tras la misa parroquial que se celebra todos los sábados en San Pedro a partir de las ocho de la tarde.

La vuelta a la Capilla de los Desamparados será especial dado que, además de pasar por Santo Domingo y plaza Aladro, realizará un recorrido por los barrios de San Pedro y de Albarizuela. La recogida está prevista en torno a las once de la noche. La talla procesionará sobre unas andas que contarán con diversas piezas cedidas por varias hermandades. Así, la imagen estará iluminada por unos candelabros cedidos por la Hermandad de San Benito de Lebrija. Mientras, la crestería que llevará la parihuela le ha sido cedida a la cofradía jerezana por parte de la Hermandad de la Esperanza de Sanlúcar.

Para este traslado, además, la dolorosa vestirá de una manera especial. Así, lucirá el manto isabelino de terciopelo azul de la dolorosa de la Hermandad del Mayor Dolor, que se lo ha cedido para la ocasión. Mientras tanto, lucirá la valiosa saya que tiene la cofradía fechada en el siglo XVIII y atribuida a Pedro de Lima y que se considera como la pieza textil más antigua de Andalucía, así como la corona de salida que realizó Emilio Landa en 1946.

El traslado de ida tendrá el siguiente recorrido

Salida : Capilla de los Desamparados (9:00 horas)

: Capilla de los Desamparados (9:00 horas) Itinerario : Don Juan, Arcos, Ávila, Arboledilla, Medina, Fontana, Arcos, Doctrina, Bizcocheros.

: Don Juan, Arcos, Ávila, Arboledilla, Medina, Fontana, Arcos, Doctrina, Bizcocheros. Llegada: Parroquia de San Pedro (10:30 horas)

Mientras, el recorrido de vuelta será el siguiente: