La imagen de Nuestra Señora de las Viñas procesiona este sábado

La imagen de Nuestra Señora de las Viñas, ya con la saya y el manto que lucirá en la procesión.

La imagen de Nuestra Señora de las Viñas, a la que se rinde culto en la Parroquia de las Viñas, procesionará en la tarde de este sábado, día 1. Esta será la primera vez que esta talla procesione desde que es titular de la Hermandad de la Exaltación.

La salida procesional se iniciará tras una solemne función prevista en la parroquia de las Viñas a partir de las seis de la tarde y que será oficiada por Luis Salado de la Riva. A su término, en torno a las siete de la tarde, la imagen recorrerá las calles de la barriada con el siguiente itinerario: Plaza María antísima de la Concepción, Ronda de los Viñedos, Paseo de Las Viñas, Ronda de los Viñedos, Magallanes, Ronda de los Alunados, avenida de Arcos, Jorge Bocuze, Batalla del Salado, Ronda del Pelirón, Batalla de Jimena, Batalla de Torrelobatón, Batalla de Aina, Ronda del Pelirón, Batalla de la Janda, Batalla de Jerez, Avenida Alcalde Jesús Mantaras, Rotonda del Toro, Ronda de los Viñedos y plaza María Santísima de la Concepción.

Para la procesión, la imagen, que en este año se celebra el vigésimo cuarto aniversario de su bendición, lucirá una saya de tisú de plata bordada en oro y llevará el manto de salida de María Santísima de la Concepción. Mientras, el paso, que será dirigido por Francisco José Gómez, llevará el acompañamiento musical de la Banda Municipal de Bollullos del Condado, el mismo grupo que le toca cada Viernes Santo a María Santísima de la Concepción Coronada.