La imagen de la Virgen de la Merced será intervenida

La imagen de Nuestra Señora de la Merced, Patrona de Jerez, será intervenida en los próximos meses. Por el momento, pocos detalles han trascendido, pero los trabajos fueron anunciados por el comendador de la Orden Mercedaria en Jerez, Felipe Ortuno, en los momentos previos a la Renovación del Voto de la ciudad que realizó la alcaldesa, María José García-Pelayo, en la mañana de este festivo 24 de septiembre.

En este sentido, Ortuño explicó que se harán trabajos para "fortalecer" y "consolidar la imagen" por unos problemas de "consolidación" detectados. Eso sí, advirtió, en tono jocoso, que no se hará una restauración "para que no nos pase como a la Macarena". Por el momento, no ha trascendido qué restaurador se encargará de realizar estos trabajos ni el tiempo que durará la intervención.

A día de hoy, no está clara la datación y la autoría de la imagen mercedaria que hoy en día es Patrona de Jerez. Eso sí, el comendador de la Merced en Jerez avanzó que en los últimos estudios apuntan a que sería una imagen de "en torno a 1269", una investigación que se abordará el historiador e investigador Javier E. Jiménez López de Eguileta en la Real Academia de San Dionisio. "Es una alegría enorme porque estamos ante una imagen gótica de una gran tradición maravillosa y extraordinaria".