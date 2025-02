Javier Maldonado: "Queremos que el Prendimiento no sea sólo una hermandad de Miércoles Santo”

Pregunta.—Imagino que más tranquilo tras haber tomado posesión...

Respuesta.—La verdad que sí, han sido muchos días de trabajo, de incertidumbre y bueno, afortunadamente, ya hemos empezado a funcionar. Esta semana hemos convocado reunión para definir los cargos de la nueva junta de gobierno y echar a andar.

P.—Después de tantas polémicas, ¿le ha sorprendido la normalidad que ha habido en estas últimas elecciones?

R.—Sí, esta vez ha sido un gustazo, porque todos los años siempre había un poquito de roce, de polémica, de temas en las redes sociales, y bueno, este año no ha sido así. Creo que ha habido mucho respeto entre todos los aspirantes, y al final eso repercute en la hermandad.

P.—Que las elecciones hayan sido un 31 de enero, y no se haya tomado posesión hasta el pasado miércoles, ¿les ha entorpecido la preparación de la hermandad de cara a la próxima Semana Santa?

R.—Sinceramente, no. Porque este año, al ser en abril, te permitía tener un poco de margen. Otra cosa hubiera sido si la Semana Santa hubiese sido más temprana. Esta semana, como he dicho, anunciaremos cargos, elegiremos capataces, y a funcionar.

P.—El tema de los capataces, ¿lo tienen claro?

R.—Yo sí, sé cuál debe ser el perfil de nuestros capataces este año, pero bueno, eso se tiene que decidir en junta y aunque lo tenemos claro, hay que rematarlo y anunciarlo pronto porque hay que preparar la igualá y los ensayos.

P.—¿Y cuál es el perfil?

R.—Alguien de la hermandad que conozca bien cómo funciona y que tenga mano izquierda.

P.—O sea que quiere usted a un Ancelotti?...

R.—(Risas) Más o menos.

P.—Para el que no le conozca, ¿quién es Javier Maldonado?

R.—Pues Javier Maldonado es un jerezano que tiene sus empresas, y que lleva casi toda la vida trabajando, porque con apenas 22 años ya monté mi primera empresa.

P.—¿Y su vinculación con la hermandad del Prendimiento?

R.—Pues yo desde chico, bastante chico. Nosotros vivíamos ahí en la Calle Larga, esquina con la calle Tornería, y me acuerdo cuando mi padre llevaba la Cruz de guía y nosotros íbamos con los paveros. Íbamos todos los primos, o sea que desde que era pequeño he estado vinculado a la hermandad.

P.—La familia Maldonado ha estado siempre presente en el Prendimiento...

R.—Sí, los Maldonado siempre hemos sido del Prendimiento, desde mi abuelo, luego mi padre... También el conde de Garvey, que estaba casado con una hermana de mi abuelo, estuvo vinculado.

P.—¿Cuál es el modelo de hermandad que pretende?

R.—Pues tenemos que conseguir una hermandad que no sea una solo de Miércoles Santo, sino una hermandad de todo el año. Esa es la preocupación que tenemos, por eso queremos ir organizando eventos y actos con los que podamos conseguir y atraer a los hermanos. También es cierto que el Prendimiento tiene a muchos hermanos que viven fuera, pero bueno, también hay muchos en Jerez. A mí me gustaría, por ejemplo, que a la misa de hermandad de los miércoles fuesen más hermanos de los que van ahora. Para mí es uno de los objetivos, igual que conseguir que los jóvenes participen más.

P.—¿Cómo ha encontrado a la hermandad tras varios años de gestora?

R.—La verdad es que muy bien, creo que han sido unos campeones, porque entre cinco han llevado la hermandad entera y eso no es fácil, había que hacer un trabajo grande. Creo que en mayordomía, donde había un equipo importante detrás, se ha trabajado bien, y no hablemos ya de tesorería. De hecho, yo creo que ha sido de las primeras veces que hay dinero en las cuentas, ha habido superávit. Todo eso tiene mérito, porque gestionar no es cómodo, y hay que ser muy rectos, y en durante este tiempo se ha conseguido. Ha sido un trabajo perfecto.

P.—Durante estos últimos meses, y por aquello de obtener quorum, se hizo una criba notable en la hermandad. ¿Os ha venido bien?

R.—Bueno, pero no se ha hecho mucho todavía. Ahora nos toca a nosotros también intervenir. Es cierto que se ha hecho algo, por el tema del censo, pero ten en cuenta que los niños y demás no están en ese censo, sólo los votantes. Yo estimo que aunque el censo es de unos 800, la hermandad cuenta con unos 1.500 hermanos y ahora habrá que recuperar también a algunos.

P.—(...)

R.—Ahora queremos también mejorar el tema de la gestión de cobros, porque había muchos hermanos que no sabían o no estaban informados de que le faltaban cuotas. Nos queda un trabajo de acercamiento a los hermanos, de hablar con ellos e intentar que sigan en la hermandad, aunque es cierto que habrá que cumplir con ciertas normas.

P.—Además de ese cambio en la gestión de cobros, ¿qué tiene pensado próximamente?

R.—Bueno, una de las cosas que queremos llevar a cabo es un inventario completo del patrimonio de la hermandad, de todos los enseres, y que eso se cuelgue en la web de la hermandad, para que todos los hermanos sepan lo que hay.

P.—A nivel patrimonial se ha realizado recientemente la restauración de San Pedro, ¿hay algún proyecto en mente?

R.—Lo más inminente debe ser el arreglo de la mesa del paso de misterio, que es una demanda que se viene haciendo desde hace unos años. La intención es que en cuanto termine la Semana Santa, nos pongamos con ello, y renovarla. También nos gustaría terminar el paso de misterio del Prendimiento, porque no está terminado. Hay un proyecto ahí, y habrá que valorarlo.

P.—Este año estrenáis acuerdo con la Banda de los Gitanos...

R.—Sí, la verdad es que las dos partes estamos encantados. Al Prendimiento le viene bien su presencia y a ellos también. Por el momento, se han volcado con nosotros, como demostraron en el acto que se hizo en la iglesia a beneficio del pequeño Diego. Hace unos días estuvimos con el presidente de la banda y con un miembro de la junta de la banda, y están encantados. Hay buen feeling.

P.—¿Qué destacaría de su nueva junta de gobierno?

R.—Sobre todo las ganas que todos tienen de trabajar y ayudar. Me ilusiona ver cómo la gente joven que viene con nosotros, venga con tanta fuerza y tan ilusionados, y eso para mí es clave. Luego, los más mayores tendremos que aportar nuestra experiencia pero lo que más me ilusiona es ver a los jóvenes. Me gustaría que a partir de ahora, la hermandad del Prendimiento fuese una hermandad abierta, en la que todo el mundo pueda ayudar, las puertas están abiertas, y si alguien cuenta con algún proyecto o idea que nos ayude a mejorar, que venga y lo comparta con nosotros. Seremos mejor hermandad con el aporte de todos.

P.—Hay gente que dice que nunca ha habido tanta representación de hermandades en un acto de toma de posesión como el del pasado miércoles...

R.—La verdad es que no he estado en otras, pero agradecí contar con el respaldo de otras cofradías, y también de la alcaldesa, que acudió personalmente. Además, el padre Carlos hizo una homilía preciosa, hablando de que las hermandades pueden llegar a todos sitios. Estoy muy agradecido a todos, porque es un detalle que te anima en esta etapa que acabamos de comenzar.

P.—Para usted esta es la primera experiencia en junta, ¿no?

R.—Sí, yo soy hermano del Prendimiento, pero nunca he estado muy metido en el mundo cofrade. Será mi primera experiencia, pero tengo que reconocer que en el poco tiempo que llevo, ya he aprendido mucho. De hecho, todo el tiempo riñendo y guiando (risas). Espero estar a la altura, aunque sólo pido el apoyo de todos.