Jesús Caro, reelegido hermano mayor de La Paz de Fátima

Jesús Caro Barea continuará como hermano mayor de la Hermandad de la Paz de Fátima durante los próximos cuatro años. Así lo han decidido los hermanos en un cabildo de elecciones celebrado en la tarde noche del viernes. Su candidatura, que fue la única que se presentó, contó con el respaldo de 83 votos. Mientras nueve hermanos votaron en blanco.

De este modo, Caro afronta su tercer mandato al frente de la corporación del Lunes Santo. Para poder continuar al frente, en primer lugar tuvo que celebrarse un cabildo con carácter extraordinario donde los hermanos dieron su visto bueno a la posibilidad de optar a un tercer mandato.

Para ello, ha tenido que recibir la 'dispensa' de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías dado que la normativa diocesana establece una limitación de mandatos en un mismo puesto —un máximo de dos mandatos—. No obstante, se contempla la posibilidad de optar a una reelección en el caso de que así "lo considere oportuno" el cabildo de hermanos y cuente con la "autorización previa" del obispo de Jerez, José Rico Pavés, ta y como acabó realizándose.