La alcaldesa mantiene un primer encuentro institucional con la nueva junta de gobierno de la Hermandad del Santo Crucifijo

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por los tenientes de alcaldesa, Agustín Muñoz y Jaime Espinar, y el delegado de Cultura, Francisco Zurita, ha mantenido un encuentro institucional con la nueva junta de gobierno de la Hermandad del Santo Crucifijo de la Salud, representada por su hermano mayor, Juan Miguel Tinajero Mariscal, recientemente elegido tras la toma de posesión celebrada en la Parroquia de San Miguel.

Durante la reunión, la alcaldesa ha felicitado personalmente al nuevo equipo por su responsabilidad al frente de "una de las hermandades más señeras y de mayor arraigo en la ciudad, deseándoles toda la suerte y el acierto en esta nueva etapa de trabajo, compromiso y servicio al barrio de San Miguel y a Jerez", ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La Hermandad ha trasladado a la alcaldesa las necesidades más inmediatas en materia de infraestructura, movilidad y conservación del entorno, así como las grandes líneas de trabajo en materia cultural orientadas a seguir dinamizando la vida del barrio de San Miguel, uno de los enclaves históricos y patrimoniales de Jerez.

Por su parte, García-Pelayo ha expresado la plena disposición del Ayuntamiento para colaborar con la Hermandad y estudiar, junto a las delegaciones competentes, aquellas actuaciones prioritarias que puedan mejorar la actividad diaria de la corporación y favorecer el desarrollo de su acción social y cultural. La alcaldesa ha destacado además el papel fundamental que desempeñan las hermandades especialmente en la acción social y la preservación del patrimonio.