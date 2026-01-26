Este lunes se retira al culto el Cristo de la Defensión para labores de supervisión de su estado

La imagen del Santísimo Cristo de la Defensión será retirado al culto en la jornada de este lunes para realizar las habituales tareas de seguimiento y supervisión establecidas tras su restauración en 2014. Como es habitual, estos trabajos serán realizados por el sevillano Pedro Manzano, quien intervino sobre la talla hace 12 años y que ha continuado realizando estos trabajos de seguimiento.

La corporacion del Martes Santo ha informado públicamente que durante los próximos días se va a proceder a realizar una "serie de comprobaciones" sobre el estado de este crucificado realizado por José Esteve y Bonet en 1795 que "requieren de un material técnico determinado y de varios días de observación".

En este sentido explica que, tras la restauración realizada por Manzano en 2014, donde se acometieron trabajos tanto de mejora de la estructura de la talla como de la policromía, se estableció un "programa de seguimiento y supervisión anual del estado de conservación del Señor". Estos trabajos se iniciarán ahora tras el acuerdo alcanzado con la Orden Capuchina.