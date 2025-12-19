Manuel Báez, reelegido Hermano Mayor de la Vera Cruz

Manuel Báez ha sido reelegido como Hermano Mayor de la Vera Cruz. Su continuidad al frente de la cofradía quedó sellada en la jornada del pasado jueves cuando la hermandad celebró cabildo cerrado de elecciones en la Iglesia de San Juan de los Caballeros.

El único aspirante al cargo obtuvo la casi totalidad de los votos, 71 de los 72 votos emitidos (uno fue en blanco) en un cabildo que estuvo presidido por el director espiritual de la Hermandad, el Rvdo Padre Ignacio Sánchez Galán.

Tras el Cabildo, los resultados serán elevados a la Delegación Diócesana de Hermandades y Cofardías, para su visto bueno y proceder en las próximas fechas a la Toma de Posesión de la nueva Junta de Gobierno.

Manuel Báez Martín seguirá pues como Hermano Mayor de la Vera Cruz, donde cumplirá su segundo mandato. El actual máximo responsable de la cofradía ya ganó las anteriores elecciones, celebradas en octubre de 2021, por amplia mayoría.