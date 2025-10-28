Manuel Cazalla, nuevo hermano mayor de la Oración en el Huerto

Manuel Cazalla Palomino será el nuevo hermano mayor de la Hermandad de la Oración en el Huerto. Así lo decidieron de manera mayoritaria los hermanos de la corporación del Jueves Santo en un cabildo de elecciones celebrado en la tarde noche del viernes.

La candidatura encabezada por Cazalla se impuso por un amplio margen a la liderada por Antonio Moreno Naranjo. El nuevo hermano mayor tomará posesión una vez reciba la ratificación del Obispado de Jerez.

Junto a Manuel Cazalla, estarán en la nueva junta de gobierno de la Oración en el Huerto José M. Fernández González, Miguel A. Gallego Cabrera, Carla García Trenado, José J. Luna Castrillón, Macarena Martínez Robles, Desiderio Mateos Martínez, José Manuel Medina Lechuga, Francisco J. Pedro Jiménez, Cayetano Rodríguez González y Pedro A. Serrano Ruiz.

Durante el proceso electoral, en una carta de presentación a los hermanos, Cazalla señaló que el objetivo de su candidatura es hacer una "hermandad viva y cercana" que "recupere la belleza de la convivencia fraterna, que intensifique sus actos de culto y vida eclesial, que enaltezca con dignidad a nuestros amados titulares y que abra sus brazos a los nuevos hermanos, especialmente a los jóvenes, porque en ellos late el futuro y la esperanza de nuestra cofradía".

En este sentido, hizo una apuesta por la "unidad" y hacer de la hermandad un "espacio de encuentro en el que cada hermano encuentre su lugar y donde nadie quede al margen". "Solo así podremos seguir construyendo una hermandad fuerte, fraterna y luminosa, signo de fe viva en medio de nuestra ciudad", agregó.