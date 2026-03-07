Medalla de Oro de la ciudad a las Angustias y nueva imagen de Humildad de Barbadillo, la agenda cofrade del sábado 7 de marzo en Jerez

Jerez se adentra en el tercer fin de semana de Cuaresma con casi una decena de hermandades celebrando sus cultos. Este sábado será muy especial para la Hermandad de las Angustias pues a su dolorosa se le impondrá la Medalla de Oro de la ciudad que se le concedió a finales del año pasado. Por este motivo, la talla estará expuesta en besamanos durante toda la jornada.

También será un día histórico para la Agrupación Parroquial de Humildad de Barbadillo, que verá bendecida su nueva imagen. La talla será trasladada con posterioridad a la Parroquia del Rocío en un preludio de la salida procesional de esta corporación del próximo Sábado de Pasión.

Cultos cuaresmales

Hermandad de la Candelaria : Quinto día de quinario en honor de sus titulares. En la Parroquia de Santa Ana a partir de las ocho y media de la tarde.

: Quinto día de quinario en honor de sus titulares. En la Parroquia de Santa Ana a partir de las ocho y media de la tarde. Hemandad de la Defensión : Tercer día de triduo al Cristo de la Defensión. En el Convento de Capuchinos a partir de las siete de la tarde.

: Tercer día de triduo al Cristo de la Defensión. En el Convento de Capuchinos a partir de las siete de la tarde. Hermandad de la Amargura : Quinto día de quinario de la Hermandad de la Amargura. En la Parroquia de los Descalzos a partir de las ocho y media de la tarde.

: Quinto día de quinario de la Hermandad de la Amargura. En la Parroquia de los Descalzos a partir de las ocho y media de la tarde. Hermandad del Prendimiento : Tercer día de triduo en la Hermandad del Prendimiento. En la Parroquia de Santiago a partir de las ocho de la tarde.

: Tercer día de triduo en la Hermandad del Prendimiento. En la Parroquia de Santiago a partir de las ocho de la tarde. Hermandad de Humildad y Paciencia : Tercer día de triduo en honor de sus titulares. En la Iglesia de la Trinidad a partir de las ocho de la tarde.

: Tercer día de triduo en honor de sus titulares. En la Iglesia de la Trinidad a partir de las ocho de la tarde. Hermandad de la Lanzada : Quinto día de quinario en la Basílica del Carmen a partir de las ocho y media de la tarde.

: Quinto día de quinario en la Basílica del Carmen a partir de las ocho y media de la tarde. Hermandad del Cristo : Quinto día de quinario al Cristo de la Expiración. En la Ermita de San Telmo a partir de las ocho y media de la tarde.

: Quinto día de quinario al Cristo de la Expiración. En la Ermita de San Telmo a partir de las ocho y media de la tarde. Hermandad de la Soledad : Quinto día de quinario a sus titulares. En la Iglesia de la Victoria a partir de las ocho y media de la tarde.

: Quinto día de quinario a sus titulares. En la Iglesia de la Victoria a partir de las ocho y media de la tarde. Hermandad de Amor y Sacrificio: Cultos mensuales a la Virgen de Amor y Sacrificio. A partir de las siete y media de la tarde en la Parroquia de Madre de Dios.

Besamanos

Hermandad del Amor : Besamanos a Nuestra Señora de los Remedios. A las ocho de la tarde se iniciará la misa de apertura en el Convento de Santa María de Gracia.

: Besamanos a Nuestra Señora de los Remedios. A las ocho de la tarde se iniciará la misa de apertura en el Convento de Santa María de Gracia. Hermandad de las Angustias: Besamanos con carácter extraordinario a Nuestra Señora de las Angustias. En la Capilla de las Angustias en horario de diez de la mañana a ocho de la tarde.

Bendición de Jesús de la Humildad, de Barbadillo

La Agrupación Parroquial de Humildad, de Barbadillo, vivirá hoy un día histórico. A las seis de la tarde, en la Parroquia de Fátima, se bendecirá la nueva imagen de Nuestro Padre Jesús de la Humildad en su Expolio, una talla que sustituirá a la que la agrupación tenía desde 2010. La obra ha sido realizada por Manuel Martín Nieto. Al término de la eucaristía, sobre las ocho de la tarde, se ha previsto una salida procesional de traslado de la talla hasta la sede provisional de la Parroquia del Rocío. Para este regreso, la imagen llevará acompañamiento musical, concretamente el de la Agrupación Musical Nuestra Señora de Valme, de Dos Hermanas.

El itinerario de la procesión de traslado será: Antonio Mejías Bienvenida, Martín Ferrador, Glorieta Manuel Simo de la Riva, Pablo Neruda, Bruselas, Glorieta Xerez Club Deportivo, avenida Rafa Verdú, Glorieta Padre Sebastián Rodríguez Andrade, Camino de Albadalejo, Mulhacén, Flor de Mayo, Guadarrama, Centro de Barrio Zona Este, Bulevar de Nuestro Padre Jesús de la Humildad, Rhin, Sena, Pajares, Bidasoa, Camino de Albadalejo y Hernán Pérez Maldonado.

Medalla de oro a la Virgen de las Angustias

La Virgen de las Angustias recibirá hoy la Medalla de Oro de Jerez que le fue concedida a finales de noviembre. Se hará en una eucaristía que se desarrollará a partir de las ocho de la tarde en la Capilla de las Angustias. La imposición será realizada por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, en un oficio religioso que correrá a cargo de José Manuel Sánchez-Romero Martín-Arroyo.

Con motivo de esta entrega, la Hermandad de las Angustias ha previsto que la dolorosa se exponga en besamanos durante toda la jornada. Para ello, la Capilla de las Angustias abrirá a las diez de la mañana, momento en el que se iniciará esta veneración hasta la eucaristía de la tarde.

Viacrucis del Cristo de la Caridad

La Hermandad de Santa Marta ha organizado para esta tarde un viacrucis por las calles del entorno de su capilla donde se portará al Santísimo Cristo de la Caridad. El acto piadoso se iniciará a las ocho de la tarde y tendrá el siguiente itinerario: Plaza San Mateo, Nuestro Padre y Señor de las Penas, Almendrillo, Alegría, Plaza del Mercado y Plaza San Mateo.

Pregón del Nazareno

La Hermandad del Nazareno celebrá esta noche la cuadragésimo quinta edición del pregón dedicado a Jesús Nazareno. La exaltación correrá a cargo de José Antonio Jiménez, quien será presentado por Maite Jiménez González. Será a partir de las ocho y media de la tarde en la Capilla de San Juan de Letrán. .

Oración poética al Perpetuo Socorro

La Hermandad del Perdón celebra esta tarde la cuadragésimo séptima edición de la Oración Poética de la Semana Santa que estará dedicada a María Santísima del Perpetuo Socorro con motivo del cincuentenario de la llegada de la talla mariana a la corporación. La oración será realizada por Mario Fernández Pinteño, José Ángel Lupión Martín, Seve Ramírez Martínez y Manuel Salado Argudo. Será a partir de las ocho y media en la Ermita de Guía.

Ofrenda lasaliana a la Estrella

La Hermandad de la Borriquita celebra esta tarde la trigésimo quinta edición de la Ofrenda Lasaliana a Nuestra Señora de la Estrella. Estar correrá a cargo de Alfonso Soto Cáceres y se celebrará tras la eucaristía de las siete de la tarde en la capilla de la Escuela de San José.

Pregón de la Semana Santa de Guadalcacín

La Hermandad de la Entrega organiza el pregón de Semana Santa de la entidad local autónoma de Guadalcacín, que este año correrá a cargo de Alejandro Corral. Además, se presentará el cartel editado por la corporación del Sábado de Pasión, que es obra de Juan Manuel Zarazaga. Será a partir de las ocho de la tarde en el Teatro Municipal de Guadalcacín.

Retiros de Cuaresma

Dos hermandades celebran este sábado retiros de Cuaresma. Los Judíos de San Mateo celebra este sábado la segunda edición de su retiro de Cuaresma. Se celebrará en la finca La Peñuela a partir de las diez de la mañana. Estará dirigido por el director espiritual de la corporación, Carlos Redondo. Mientras, la Hermandad de las Cinco Llagas celebrará un retiro espiritual en la Iglesia de San Francisco a partir de las cinco de la tarde.

Pasacalles de la Agrupación Musical de la Clemencia

Esta tarde, a partir de las siete, se celebra un nuevo pasacalles de música cofrade por el centro de Jerez, dentro del ciclo de Cuaresma Spe Lucis. En esta ocasión será la Agrupación Musical de la Clemencia, que iniciará su recorrido a partir de las siete de la tarde. El itinerario será: Bulevar calle Sevilla, Alameda Cristina, Rotonda de los Casinos, Larga, Lancería, Plaza Arenal, Consistorio y Plaza Plateros.

Presentación del cartel de la Agrupación Musical San Juan

El Colegio La Salle Buen Pastor acoge esta tarde, a partir de las nueve menos cuarto de la noche, un concierto de la Agrupación Musical San Juan donde dará a conocer el cartel que ha editado para esta Semana Santa. El recital tendrá un carácter benéfico dado que la entrada será con la entrega de productos de alimentación o de limpieza,.

En el concierto estrenará dos marchas: 'Esencia jerezana', de Cristóbal López Gándara, y 'Señor de la Resurrección”, de Cayetano Beana Vílchez y Salvador Jiménez Guerrero