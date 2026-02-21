Multitudinario pasacalles de la Banda de las Cigarreras por el centro de Jerez

El centro de Jerez ha acogido este sábado un pasacalles con música cofrade protagonizado por la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de la Victoria, más conocida como la de Las Cigarreras. Como era de esperar, esta cita ha congregado a multitud de aficionados a la música cofrade que no han querido perderse este recital de la agrupación sevillana.