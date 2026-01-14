Navarro Arteaga sobre la nueva dolorosa de la Salud: "La Virgen tiene un cerca que te atrapa y es muy poderoso"

El pasado sábado, el Santuario de San Grande acogió la bendición de la nueva imagen de María Santísima de Salud de los Enfermos, la nueva dolorosa de la Hermandad de Bondad y Misericordia, que ha salido de la gubia del sevillano José Antonio Navarro Arteaga. Sin embargo, desde que se conocieron las primeras imágenes en las redes sociales y los foros cofrades proliferaron comentarios tanto a favor como en contra del trabajo realizado, realizándose, incluso, comparativas con la anterior dolorosa que tuvo la corporación penitencial, que es obra de Ana Rey.

Navarro Arteaga ha salido públicamente en estos últimos días a defender su obra realizada. El pasado domingo lo hizo a través de redes sociales y en la noche del martes lo hizo en el programa de Canal Sur Radio Evocación.

El autor ya apuntó días atrás cuando trascendieron las primeras críticas: "Es óbice que en arte cuando se arriesga puede existir muchas incomprensiones por lo que es una imagen que no deja indiferente, algo por lo que damos la vida los artistas". Acto seguido, rememoró que esta situación vivida en Jerez le recuerda a una que ya tuvo cuando se bendijo el Señor de la Esperanza de la Milagrosa, del barrio de Nervión de Sevilla. "Ojalá se repita la historia", indicó.

Mientras, este martes, en el programa de la radiotelevisión pública señaló que él acepta "todas las críticas", siempre y cuando lleguen con un espíritu "constructivo". Ahora bien, advirtió de que en estos días ha recibido, incluso, hasta "insultos". "Muchas críticas se han salido de tono y son denunciables", advirtió, dado que "una cosa es hacer una obra de arte que te puede gustar o no y otra distinta es el insulto".

El imaginero, al que la hermandad también le ha encomendado la ejecución del apostolado de su nuevo paso de misterio y que en Jerez tiene otras obras como la Reina de los Ángeles de la Hermandad de la Entrega o el misterio del Señor de la Sentencia, de la Yedra, dio detalles sobre las características de esta nueva dolorosa. "Busqué que la fuerza que tenía que transmitir la imagen tenía que ser interior, no exterior. No quería que esa fuerza viniera de muchas lágrimas, un llanto excesivo o de un gesto de dolor importante", sino que hubiera una sintonía entre la advocación y la propia imagen", explicó.

María Santísima Salud de los Enfermos. / Manuel Aranda

En este sentido, incidió en que tuvo en cuenta que la Hermandad de Bondad rinde culto a un momento que se encuentra "en los albores de la pasión de Cristo" —es el momento del lavatorio de pies durante la última cena—, de ahí que buscara una "sintonía" entre la advocación —Salud de los Enfermos— y la propia talla. Acto seguido, indicó: "La Virgen tiene un cerca que te atrapa y es muy poderoso. Tiene un magnetismo interno y una espiritualidad que nos transmite".

En cuanto al proceso de elaboración de la dolorosa, Navarro Arteaga señaló que la ha realizado en un momento "de plenitud y madurez y con un convencimiento muy grande de lo que hago". Por ello, indicó que no tiene miedo a las críticas, aunque reconozca que está viviendo una situación "violenta y no agradable".