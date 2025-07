El Obispado habla de "irregularidades" en la gestión económica de la Unión de Hermandades de Jerez

En paralelo a la decisión adoptada sobre la polémica del Lunes Santo, el Obispado de Jerez también ha hecho público un documento con un resumen de un informe que ha realizado a las cuentas de la Unión de Hermandades de los ejercicios 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024, unos cierres contables que ya fueron aprobados en su momento por el pleno de hermanos mayores y que ahora han sido auditadas por el Palacio de Bertemati.

Así, en el escrito, se habla de "graves irregularidades" y de errores contables en la gestión económica de la Unión de Hermandades. Sus conclusiones se leyeron durante el pleno de hermanos mayores que se celebró en la sede de Curtidores el pasado jueves donde, entre otros asuntos, se aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2024-2025, que en esta ocasión han sido auditadas por una empresa externa, y que fueron aprobadas por amplia mayoría del pleno de hermanos mayores (37 síes frente a siete noes y tres abstenciones).

Según las fuentes consultadas por este periódico, en el informe que se leyó en el pleno de hermanos mayores se incluyó un apartado en el que se prohibía que este documento se hiciera público o se fotocopiara. Sin embargo, días después, el Obispado ha dado a conocer un resumen de este informe alegando que han trascendido algunas conclusiones que han sido tergiversadas, de ahí que haya optado por darlas a conocer.

En el estudio, el Obispado de Jerez advierte de que hay "motivos de preocupación por prácticas contables o de gestión económica no realizadas con la necesaria transparencia", aunque señala que estas no afectan solo a las hermandades "sino también a otras asociaciones eclesiales". Por este motivo, la Diócesis afirma que, para corregirlas, se incluirán unas directrices en la nueva Normativa Diocesana de Hermandades y Cofradías, que continúa en proceso de elaboración, para "una correcta y transparente gestión económica".

Para empezar, señala que en las cuentas hay una "falta de continuidad de algunos saldos contables" entre los distintos ejercicios, es decir, no hay una concordancia en las cifras del cierre de un año con el inicio del siguiente. Por ello, determina que estas cuentas "no recogen la imagen fiel del patrimonio del Consejo Local de la Unión de Hermandades y Cofradías de Jerez", de ahí que demande que se haga "una contabilidad nueva".

Por otro lado, y tal y como publicó este medio el pasado viernes, el Obispado incide en que la contabilidad seguida por el órgano rector de las cofradías no se ajusta a la normativa, pues deberá hacerlo aplicándose la establecida al Código de Comercio —como si fuera una empresa—. De hecho, en el pleno se acordó que sea una consultora externa la que, a partir del próximo curso, realice las cuentas de este órgano para, de este modo, profesionalizar la gestión económica.

Ahora bien, desde el Palacio de Bertemati se apunta que se han detectado "graves irregularidades en la gestión económica que se deben corregir para dotar de transparencia y credibilidad". Así, señala que se han detectado pagos en efectivo de importe superior a los 1.000 euros, una práctica que impide la ley (no se especifica en el resumen el número de abonos que se habrían realizado de este modo) y la ausencia de un "número de operaciones" que no están justificadas documentalmente —tampoco se indica públicamente cuantas transacciones se hicieron supuestamente sin factura—. Por ello, se alerta de que "la no exigencia de facturas podría suponer una supuesta voluntad, tanto por parte del proveedor como del cliente, de eludir las obligaciones fiscales y, por tanto, incurrir en fraude fiscal".

También se aborda la situación del pago del IVA por la explotación de la carrera oficial en Semana Santa, advirtiéndose que debe establecerse "un criterio conforme a derecho" sobre este asunto. Precisamente en uno de los plenos de hermanos mayores celebrado la pasada semana se facultó al presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel García Cordero, para que se resuelva esta problemática con la Agencia Tributaria, una situación que también ha afectado a otros consejos de hermandades de las principales ciudades andaluzas. Asimismo le advierte de que, aunque esté exento en la mayoría de sus ingresos, un órgano como la Unión de Hermandades está obligado a declarar el Impuesto de Sociedades.

Por último, el Obispado reitera que la Unión de Hermandades no ha realizado aún aportaciones al fondo común diocesano. De hecho, la pasada semana los hermanos mayores respaldaron la propuesta donde se concretan qué cantidades deben tenerse en cuenta para calcular el 5% que debe abonarse al Obispado, tal y como ya realizan las hermandades.