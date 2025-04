La Paz de Fátima denuncia que le frenó la Cena: "Estuvimos parados 25 minutos en Tornería"

La Hermandad de La Paz de Fátima sufrió bastante por la lluvia que reventó el Lunes Santo. Le pilló un fuerte aguacero cuando se encaminaba de regreso a la Parroquia de Fátima, su sede canónica. Finalmente, y a pesar de la lluvia, no ha sufrido daños en su patrimonio, pero el enfado en la cofradía es patente ya que está convencida de que esto se podría haber evitado si la cofradía de la Cena hubiera pasado a un mayor ritmo por Tornería y no la hubiera parado en este punto.

La Cena había decidido en la mañana del Lunes hacer su salida procesional recortando notablemente su recorrido, una decisión que asegura que comunicó por la mañana a la Unión de Hermandades y ratificó minutos antes de salir. Para ello, una vez en carrera oficial, salió del paso obligado en la calle Larga a la altura de la Alameda del Banco para volver a San Marcos por Eguilaz, Tornería y Rafael Rivero.

Sin embargo, el hermano mayor de la cofradía, Jesús Caro, apunta con contundencia: "La Cena tuvo parada a nuestra cruz de guía 25 minutos en Tornería y el palio, 35 minutos". En declaraciones a este medio, el máximo responsable de la cofradía radicada en Fátima explica que, una vez hicieron estación de penitencia en la Catedral, desde la Unión de Hermandades le comunicaron que la probabilidad de lluvia a partir de las diez de la noche había aumentado notablemente. Ante esto, la cofradía decidió acortar su camino de regreso para estar lo antes posible en Fátima. Para ello, una vez en José Luis Díez, continuó subiendo hacia Plateros en lugar de dirigirse al Carmen por Limones. Así, una vez pasó la Candelaria por este punto de la carrera oficial, para lo que esperó apenas "cinco minutos", ya tuvo vía libre para encaminarse hacia Plateros y Tornería.

Sin embargo, al llegar la cruz de guía al cruce de Tornería con Eguilaz, según lo apuntado por el hermano mayor de La Paz de Fátima, se encontró con el palio de Santa María de Paz y Concordia, de La Cena. Caro afirmó que la Cena estuvo "recreándose" en este punto recibiendo incluso una petalada a la altura del Hotel Casa María Luisa. Esto propició que la cofradía estuviera parada, un tiempo que fue determinante, a juicio de la cofradía, para lo que le acabó ocurriendo después.

Y lo que pasó más tarde fue que a la cofradía le sorprendió la lluvia cuando el cortejo ya se encaminaba hacia su templo, una circunstancia que "podría haberse evitado", a juicio de Jesú Caro. "Si no nos hubieran parado en Tornería, el Señor de la Paz no se hubiera mojado y la lluvia hubiera cogido muy poco al palio", aseveró el hermano mayor de la corporación de La Paz de Fátima.

El máximo responsable de esta cofradía se muestra meridiamente contundente que lo decidido por La Cena no se puede hacer. "Una cosa es lo que hizo Amor y Sacrificio que, una vez en carrera oficial, decide volverse porque aumenta la probabilidad de lluvia. Pero lo que no puede ser es decidir por la mañana de manera premeditada que no irá a la Catedral y luego recrearte en Tornería cuando tienes una cofradía detrás que tiene que llegar hasta la Constancia y ha acortado camino por el riesgo de lluvia", aseveró.

Desde la Hermandad se apuntó que, por suerte, la Hermandad no ha sufrido daños materiales. Durante la jornada del martes se revisaron todos los enseres —la cofradía contaba con importantes estrenos en este año como parte del dorado del paso, una nueva imagen secundaria del conjunto escultórico del misterio y el bordado de la bambalina delantera del palio— y todo apunta a que no se han producido daños.

Mientras tanto, fuentes del Obispado de Jerez han asegurado a este medio que no recibió comunicación alguna de que la Hermandad de la Cena había decidido acortar su recorrido sin hacer estación de penitencia en la Catedral.