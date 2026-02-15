Pepe Castaño, Hermano Mayor Honorario Perpetuo del Nazareno

La Capilla de San Juan de Letrán ha acogido en la mañana de este domingo la eucaristía en la que se le ha entregado a José Castaño Rubiales la patente como Hermano Mayor Honorario Perpetuo del Nazareno. Esta singular distinción no es más que el mayor reconocimiento que ha realizado la cofradía de la Noche de Jesús a un hermano. No en vano, Pepe Castaño es una figura esencial de la historia de la corporación nazarena.

La decisión de esta designación fue aprobada en un cabildo extraordinario celebrado en octubre del año pasado tras la propuesta realizada por la cuadrilla de cargadores del paso de Nuestra Señora del Traspaso. Pepe Castaño es hermano de Jesús desde que nació y ha vestido el hábito morado de la corporación de manera ininterrumpida durante 76 años. La entrega de la patente con este reconocimiento se realizó en el transcurso de una eucaristía que fue oficiada por el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés, quien estuvo acompañado por el anterior prelado, José Mazuelos, que actualmente se encuentra al frente de la Diócesis de Canarias. Por cierto, al finalizar la eucaristía, la hermandad hizo hermano honorario al actual prelado asidonense.

Tras la entrega, Castaño agradeció el reconocimiento comentando a los asistentes: "Sabéis que mi vida es esta casa y que soy una persona muy afortunada, desde el día que mi madre cruzó estas puertas y me llevó a orar a Jesús y le dijo aquí tienes a tu hijo, que seguramente te será fiel toda su vida y me voy a morir con esa afirmación". Tras agradecer la designación, quiso dedicar unas palabras a su esposa, Piru, porque "sin su apoyo nada hubiera sido posible". Y, además, alentó a los jóvenes cofrades a que sean conscientes de que "la grandeza de la fe es tan importante, sobre todo en este tiempo, que solo con ella podemos vencer a los enemigos que se nos presentan, de múltiples formas y maneras, y mostrarnos como auténticos defensores de nuestra religión y de nuestros valores cristianos".

Por su parte, la hermana mayor del Nazareno, María del Carmen Tejero Enríquez, destacó que Pepe Castaño es "un ejemplo compromiso social y convicciones cristianas". "Su trabajo incansable en pro de la igualdad, su lucha continua al lado de los más vulnerables y su amor incondicional a Jesús Nazareno y nuestra Madre y Señora del Traspaso nos ha marcado el camino a muchos de nosotros", añadió.

Pepe Castaño, junto a la hermana mayor del Nazareno y miembros de su junta de gobierno. / Hermandad del Nazareno

A la eucaristía también asistió la alcaldesa, María José García-Pelayo, quien destacó que Castaño fue uno de los principales precursores de que las hermanas del Nazareno "pudieran pertenecer a la junta de gobierno con voz y voto cuando la mujer aún tenía vetada su salida procesional en otras cofradías de la ciudad".

Nacido en 1942, José Castaño ha vestido el hábito morado de la Noche de Jesús durante 76 años de manera ininterrumpida, la mayor parte de ellos bajo el paso de Nuestra Señora del Traspaso. La implicación de José Castaño Rubiales con la Hermandad de Jesús Nazareno se consolidó en 1986, cuando asumió la secretaría de la junta de gobierno durante la mayordomía de José Pérez Luna Gallegos. A la muerte de este, fue elegido hermano mayor, cargo que ejerció durante cuatro legislaturas consecutivas.

Entre sus logros más significativos, destaca haber impulsado, junto al entonces obispo de Jerez Rafael Bellido Caro, el decreto que permitió por primera vez en siglos la incorporación de mujeres a la junta de gobierno con voz y voto, abriendo. Bajo su mandato, la corporación reforzó su acción social con la creación de las Cáritas Nazarenas, destinadas a atender no solo a los hermanos necesitados, sino también a los vecinos de los barrios más humildes de la ciudad. Además, fomentó la formación religiosa y la atención a enfermos y mayores.

Entre sus iniciativas más recordadas figura la creación del primer columbario fuera de los cementerios oficiales, ubicado en el templo de Cristina, que permitió a los hermanos descansar eternamente junto al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Durante su etapa se instituyeron también actividades emblemáticas como los Veranos Nazarenos, las excursiones a santuarios y los hermanamientos con otras cofradías, entre ellos el de la Hermandad del Cristo de la Expiración.

Por otro lado, Pepe Rubiales fue pregonero de la Semana Santa en 2005 y de Jesús Nazareno en 2011. El Ayuntamiento de Jerez lo distinguió además como Hijo Predilecto de la Ciudad en 2012 y encarnó a uno de los tres Reyes Magos en la cabalgata de 1986.

Al término de la eucaristía se produjo