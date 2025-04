El Resucitado vuelve a las calles de Jerez

La Hermandad de la Sagrada Resurrección se reencontró con Jerez. Tras un año que se quedó en la Catedral debido a la lluvia, la corporación de la mañana del Domingo de Resurrección volvió a hacer su salida procesional por las calles del centro de la ciudad.

Pocos minutos después de las diez de la mañana salieron los primeros hermanos vestidos con túnica y antifaz blanco del primer templo asidonense. En su interior se encontraba el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés, que una hora después oficiaría la misa de Resurrección mientras la hermandad procesionaba por intramuros. Tras el cortejo inicial de los hermanos más jóvenes entre la cruz de guía y el cirio pascual, fueron la representación de algunas hermandades y el grupo de hermanos con cirio con cera blanca.

Tras él, el paso del Resucitado, que iba acompañado de la imagen de un ángel, que era la primera vez que procesionaba —fue un estreno en 2024, pero no pudo verse en la calle—. Fue destacada verla en distintos puntos de su recorrido, especialmente en las habituales estrecheces de Carpintería Baja, Carmen o Tornería. En Carpintería Baja, por ejemplo, la Agrupación San Juan le tocó 'El siervo de Yahvé' y 'El hijo de Dios' en dos chicotás que sirvieron para salvar esta siempre dificultosa calle para el trabajo costalero.

El obispo de Jerez, en la salida del Resucitado. / Manuel Aranda

Ahora bien, este 2025 puede ser, o no, el último año de muchos aspectos de la Hermandad de la Sagrada Resurrección. La corporación, que desde hace unos meses tiene su sede canónica en la Parroquia de San Dionisio, está en un profundo proceso de renovación. Ya no es solo la sede sino que el objetivo es contar con una nueva imagen del Resucitado complementada por un conjunto escultórico en los próximos años y también con un nuevo paso, de distintas dimensiones al actual, aún no acabado, por cierto, que les permita salir de su nueva parroquia.

Todo dependerá de las autorizaciones correspondientes y de la capacidad que tenga la cofradía para poner en marcha y desarrollar todos estos grandes proyectos a lo largo de los próximos años.