“El don del vestidor no está en las manos como se cree”

—¿Cómo nace en usted esta vocación por la Semana Santa y más concretamente como vestidor e imaginero?

No vengo de una familia cofrade. Mis padres me llevaban a ver la Semana Santa cuando era pequeño y yo me decanté por hacerme hermano del Prendimiento con 11 años por cercanía a mi casa y porque me encantaba la imagen del Señor. Quizás en ese momento me convertí en el primer cofrade dentro de mi familia. Mi pasión por el arte en general comienza desde niño, he dibujado toda mi vida cuando otros niños se ponían a jugar. Me gustaba recrear los pasos de la Semana Santa de Jerez, con el material que tenía a mi alcance. Hacía las imágenes con papel y cartón. Con unos 13 años, hice mis primeras imágenes de tamaño académico en barro que luego vestiría. Pero en realidad mi vocación como vestidor surge en mi Hermandad, cuando con unos 18 años comencé a ayudar a Juan Mateos a vestir al Señor del Prendimiento y a la Virgen del Desamparo.

—En el ámbito y en el arte de vestir a las imágenes sagradas qué don especial tiene que tener una persona para dedicarse a esta actividad

Una persona que viste imágenes debe tener visión espacial, parar crear volúmenes de manera proporcionada y equilibrada. Un vestidor completa la labor del escultor, entonces se puede decir que debe tener las mismas dotes que éste. Se trata de una capacidad mental, debe construir con tejidos y encajes formas en 3 dimensiones. El don no está en las manos como mucha gente cree. Además debe tener sentido del buen gusto, al mezclar tejidos y colores. La formación y la experiencia son cruciales.

—Se ha evolucionado mucho en el arte de vestir las imágenes pero también se han visto muchas cosas que hacen pensar que en ocasiones algunos vestidores se pasan de frenada ¿No lo ve usted así?

Es cierto que en algunas localidades se innova mucho, a veces con mayor o menor acierto, pero considero que en Jerez precisamente existe actualmente muchísimo nivel en el arte de vestir las imágenes. Tenemos a los mejores vestidores y pienso que tenemos que quedarnos con eso. A veces son las hermandades las que piden al vestidor determinadas vestimentas y el vestidor se limita a hacer lo que le piden.

—¿Las hermandades cuidan cada vez más a la persona encargada de vestir a sus titulares? ¿Cada vez se toma más en serio esta importante labor por parte de las juntas de gobierno?

Sin lugar a dudas estamos viviendo en el momento de la historia de la Semana Santa en la que más se cuida la labor de vestir las imágenes. Antes los vestidores eran personas completamente anónimas que pasaban desapercibidas. Hoy en día, la puesta en valor de este arte, hace que se tenga más en cuenta la elección del vestidor, y cada vez son más las cofradías que quieren ver sus imágenes vestidas de manera impecable.

—Como imaginero hemos visto algunas obras suyas que son impresionantes. Imágenes a tamaño académico de Dolorosas titulares de las cofradías.

—El motivo principal por el que comencé a hacer imágenes pequeñas era por devoción, yo soñaba con tener a la Virgen del Desamparo y a la Esperanza de la Yedra en mi casa. También fue una manera de poder darme a conocer como escultor y vestidor. Tardé años en finalizar ambas imágenes. Realizar réplicas en miniatura es verdaderamente difícil, se necesitan innumerables horas para lograr el parecido con las originales. Por ese motivo se puede tardar hasta el triple de tiempo que si hiciera una imagen de creación personal.

—¿Entra dentro de sus proyectos poder modelar una imagen titular?

Sería un sueño para mi dar el salto a trabajar para hermandades, pero por el momento me estoy dando a conocer con los encargos para particulares; y por supuesto en el futuro espero poder realizar alguna imagen titular.

—Vive en Sevilla pero es jerezano de pura cepa ¿Cuál es la Semana Santa que no se pierde, Jerez o Sevilla?

No me pierdo la Semana Santa de Jerez, que es mi tierra, pero siempre me gusta visitar la de Sevilla dos o tres días. Uno de los días que no me pierdo en Sevilla es el Sábado Santo, ya que en Jerez no tenemos Cofradías en la calle.