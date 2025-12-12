Este sábado, rosario vespertino de María Madre de la Iglesia, dolorosa de la Redención: horarios e itinerario
La imagen saldrá a las ocho y cuarto de la tarde desde el Santuario de María Auxiliadora
Así están las dolorosas de Jerez en la festividad de la Inmaculada Concepción
La Hermandad de la Redención celebra este sábado un rosario vespertino con la imagen de su dolorosa, María Santísima Madre de la Iglesia. El cortejo saldrá a las ocho y cuarto de la tarde desde el Santuario de María Auxiliadora y hará un recorrido por distintas calles del barrio de Icovesa, visitando, incluso, la Parroquia de Santa Ana.
En esta ocasión, y como novedad, la dolorosa salesiana irá bajo palio. La Hermandad de los Dolores de Sanlúcar le ha cedido a la Redención una parihuela con un palio de seis varales. La cofradía ha agradecido a través de sus redes sociales la cesión a la corporación sanluqueña señalando que permitirá ver una "estampa histórica que quedará grabada en la memoria de todos nuestros hermanos, devotos y vecinos".
El itinerario que realizará el cortejo de la corporación del Jueves Santo será: avenida de San Juan Bosco, Oloroso, avenida del Mosto, Bulería, avenida de San Juan Bosco, avenida del Amontillado, Plaza de la Constitución (visita a la Parroquia de Santa Ana), avenida de la Serrana, Vino Fino, avenida del Amontillado, avenida de San Juan Bosco y Santuario de María Auxiliadora.
Está previsto que la llegada a Santa Ana sea en torno a las nueve y media de la noche. El rosario vespertino concluirá sobre las diez de la noche.
También te puede interesar
Lo último