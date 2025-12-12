Este sábado, rosario vespertino de María Madre de la Iglesia, dolorosa de la Redención: horarios e itinerario

La Hermandad de la Redención celebra este sábado un rosario vespertino con la imagen de su dolorosa, María Santísima Madre de la Iglesia. El cortejo saldrá a las ocho y cuarto de la tarde desde el Santuario de María Auxiliadora y hará un recorrido por distintas calles del barrio de Icovesa, visitando, incluso, la Parroquia de Santa Ana.

En esta ocasión, y como novedad, la dolorosa salesiana irá bajo palio. La Hermandad de los Dolores de Sanlúcar le ha cedido a la Redención una parihuela con un palio de seis varales. La cofradía ha agradecido a través de sus redes sociales la cesión a la corporación sanluqueña señalando que permitirá ver una "estampa histórica que quedará grabada en la memoria de todos nuestros hermanos, devotos y vecinos".

El itinerario que realizará el cortejo de la corporación del Jueves Santo será: avenida de San Juan Bosco, Oloroso, avenida del Mosto, Bulería, avenida de San Juan Bosco, avenida del Amontillado, Plaza de la Constitución (visita a la Parroquia de Santa Ana), avenida de la Serrana, Vino Fino, avenida del Amontillado, avenida de San Juan Bosco y Santuario de María Auxiliadora.

Está previsto que la llegada a Santa Ana sea en torno a las nueve y media de la noche. El rosario vespertino concluirá sobre las diez de la noche.