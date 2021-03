Ni el viento espantó el afán cofrade de Jerez

El fuerte viento de levante fue el protagonista de una jornada en la que si hubieran podido salir las hermandades y de haber persistido el temporal, habría provocado serias dudas sobre si echarse a la calle o no. Como eso es pura ficción a día de hoy, lo único cierto del Miércoles Santo fueron los actos de culto en el interior de los templos. Las seis hermandades no faltaron a su cita con el día que marca el ecuador de la Semana Santa. Faltó más gente en las calles por ser el día que era. El tiempo tan desapacible apago muchas ganas. Todas celebraron diferentes cultos en sus sedes canónicas.

No cabe duda que la espectacularidad se localizó en Santiago, santo y seña de la jornada, por el montaje que hizo la hermandad para exponer a sus titulares. Un pero: la masificación que hubo en el interior de Santiago durante la misa de apertura de la jornada. No se respetaron las distancias y no hubo control en el acceso, que se repuso un poco más tarde con la presencia de vigilancia privada. Antes, en la calle, se personaron algunos agentes de la Policía Local tal vez alertados por la aglomeración de público de que veía venir.

Las colas para entrar llegaban hasta el Angostillo, por un lado, y hasta el Arco De Santiago por otra. Ciñéndonos a lo que la hermandad montó, la espectacularidad se vio en la recreación del monte de los olivos que se hizo al pie del retablo donde reciben culto las imágenes de la cofradía. Tres olivos, los sayones Chupaceite y Candileja, san Pedro tras el Señor del Prendimiento muy cerquita de quien se ponía frente a Él y todo sobre un suelo recreando el propio de una zona boscosa. La iluminación la pusieron dos de los candelabros del paso. Frente a este conjunto en la misma nave del evangelio, El Desamparo se expuso vestida con sus mejores galas de reina con candeleros escoltando la imagen.

La capilla de Santa Marta se vistió de luto. Negro riguroso para toda la imaginería que conforma el Traslado al Sepulcro que se instaló en la cabecera de la pequeña capilla de la hermandad. Con ello se rendía homenaje a los fallecidos durante la pandemia. También la Virgen del Patrocinio vistió de negro pero con bordados y situada en un altar lateral. Control en el acceso con toma de temperatura y geles en la entrada a la capilla.

En San Lucas buenas noticias. La Casa Real remitió una misiva, leída tras la eucaristía de la mañana, en la que S.M. Felipe VI concede el título de Real a la corporación. Fue una misa en la que el hermano mayor, Feliciano Pérez de Azpillaga, encomendó la jornada a rezar por los afectados por la pandemia. El señor estuvo al pie del templo sobre un monte y, tras Él, la Virgen de los Dolores respaldada por un dosel y vestida con lo mejor, como si fuera a ser colocada en el paso. El Crucificado de la Salud fue situado en su paso en la otra nave del santuario.

Tres años suma ya la hermandad de la calle Medina sin salir, pese a que el 2019 lo intentó pero fue ponerse en la calle y dar media vuelta a causa de la lluvia. Lo mismo sucedió con todas las del día excepto con el Soberano Poder que le echó valor al asunto. Fue extraño no ver en la mañana de ayer a La Amargura en su paso de palio en la cabecera de los Descalzos. Ese mismo espacio lo ocupaba la gran Dolorosa del Miércoles Santo en un sencillo altar pero vestida con todo lo que la identifica en su palio de ricos y elegantes bordados, incluida la saya que diseñó el padre Enrique Hernandez, recientemente fallecido. En otro altar situado al lado contrario del presbiterio se instaló al Flagelado.

Sencillez pero calor de barrio en el Soberano. La hermandad con más recorrido de la ciudad instaló en la iglesia de la Granja a sus titulares en sendos altares a izquierda y derecha de la cabecera del templo. El Señor vistió túnica blanca escoltado por dos candelabros del paso y el respiradero delantero a modo de frontal de altar. Y flor roja a sus pies mientras que para María Santísima de las Mercedes se usaron jarras y candeleros para completar un conjunto similar al del Señor. Tras la misa de hermandad por la tarde se dio a conocer el himno de la cofradía.

Los actos del Consuelo se celebraron el pasado martes debido a que, al residir temporalmente en la pequeña capilla del convento de la Orden de Santa Ángela de la Cruz, las religiosas iniciaban ayer el montaje del monumento del Jueves Santo. Así, la cofradía decidió anticipar sus cultos y dejar espacio para esta labor de las hermanas de la Cruz. Recordar que la hermandad nacida en el barrio del Pelirón está a la espera de construir su nueva capilla en la zona de Chapín. Entre tanto, los cultos e imágenes están en el convento y la salida procesional, cuando sea posible, se hará desde San Miguel como estaba previsto en 2020.

Así fue a grandes trazos el Miércoles Santo, entre el ventarrón que reventó el día y la confirmación de que el tirón devocional del de Santiago está muy por encima de las miserias y ambiciones cofrades. Fue el día grande de la Semana Santa jerezana, como siempre se ha tildado al día. Tan grande que costaba trabajo desdeñar que todo quedaba en los adentros y no había un después.