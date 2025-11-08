La Hermandad de la Vera-Cruz está realizando este sábado una peregrinación al complejo hospitalario de San Juan Grande, centro al que ha llevado al Santísimo Cristo de la Esperanza con motivo del Año Jubilar de la Esperanza.

El cortejo partió en torno a las nueve de la mañana desde la Parroquia de San Juan de los Caballeros. En los primeros momentos en la calle se dirigió al Convento de las Madres Reparadoras, donde la corporación se despidió de la congregación de las Esclavas del Santísimo Sacramento, que han anunciado su marcha de Jerez.

Seguidamente, la corporación tomó rumbo a San Juan Grande donde llegó minutos antes de las once de la mañana. En primer lugar, el Señor ha sido llevado a la residencia de ancianos para ser venerado por los residentes. Seguidamente estaba previsto que fuera llevado primero al Hospital y, con posterioridad, al Santuario de San Grande, donde permanecerá hasta las ocho de la tarde, hora en la que tiene previsto su regreso a San Juan de los Caballeros.