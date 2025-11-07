Peregrinación del Cristo de la Esperanza a San Juan Grande y procesión de la Virgen de la Cabeza, la agenda cofrade del fin de semana

La imagen del Santísimo Cristo de la Esperanza, en el portacruz en el que realizará la peregrinación a San Juan Grande.

Este fin de semana estará marcado por la peregrinación que realizará el Crucificado de la Esperanza, de la Hermandad de la Vera-Cruz al Santuario de San Juan Grande. Además, se celebra también las procesiones con la imagen de Nuestra Señora de la Cabeza, desde Picadueñas, y de Santa Ángela de la Cruz.

Por otro lado, la Sed celebrará su rosario vespertino con su dolorosa visitando, donde visitará la Basílica del Carmen de manera extraordinaria, y la Soledad cerrará el 225 aniversario de su dolorosa con una eucaristía.

Peregrinación del Cristo de la Esperanza a San Juan Grande

La Hermandad de la Vera-Cruz traslada en la jornada de este sábado al Cristo de la Esperanza al Santuario y Hospital de San Juan Grande con motivo del Año Jubilar de la Esperanza. Este traslado iba a realizarse inicialmente la pasada Cuaresma, pero las inclemencias meteorológicas impidieron hacerlo en esta fecha.

La talla con el Crucificado saldrá a las nueve de la mañana de la Parroquia de San Juan de los Caballeros y visitará el Convento de las Madres Reparadoras, en la calle Chancillería, dado que la congregación de las Esclavas del Santísimo Sacramento han anunciado su inminente marcha de Jerez. El itinerario de ida a San Juan Grande será: Plaza Melgarejo, San Juan, Plaza San Juan, Chancillería, Oliva, Plaza de Santiago, Taxdirt, Glorieta Félix Rodríguez de la Fuente, Hermandad del Rocío de Jerez, Guitarra y Santuario San Juan Grande.

Está previsto que el cortejo llegue a San Juan Grande en torno a las once de la mañana, donde se expondrá en veneración tanto en la residencia de ancianos como en el 'hall' de entrada del complejo hospitalario. También estará en el Santuario de San Grande durante varias horas, templo en el que se oficiará una eucaristía a partir de las siete de la tarde.

La Hermandad iniciará su camino de regreso a San Juan Grande en torno a las ocho de la tarde con el siguiente recorrido: Guitarra, Hermandad del Rocío de Jerez, Glorieta de Félix Rodríguez de la Fuente, Taxdirt, Angostillo de Santiago, Angostillo de la Buena Muerte, Merced, Plaza de Santiago, Oliva, Plaza de San Juan, San Juan, Pasaje de la Santa Cruz y Plaza Melgarejo.

Procesión de la Virgen de la Cabeza

Este viernes concluye el triduo en honor de la Virgen de la Cabeza que cada año celebra la Fraternidad Mercedaria y Cofradía Jerezana de Nuestra Señora de la Cabeza en la Parroquia del Corpus Christi, unos cultos que están siendo oficiados por Manuel J. Barrera.

Mientras, para la jornada de este sábado está previsto que se realice el rezo del Ángelus a las doce del mediodía y a las seis de la tarde se iniciará la procesión que hará el siguiente recorrido: Gloria del Padre Jesús Fernández de la Puebla Viso, Picadueña Baja, Cuesta de las Piedras, Ronda del Pino, Del Pino, Padre Manuel Fernández, Cristal (se visitará la Basílica de la Merced), Padre Manuel Fernández, del Pino, Cuesta de las Piedras, Picadueñas Baja y Gloria del Padre Jesús de la Puebla Viso

El acompañamiento musical irá por cuenta de la Agrupación Musical San Juan, de Jerez.

Procesión de Santa Ángela de la Cruz

La Hermandad del Consuelo celebra un año más la procesión a Santa Ángela de la Cruz que recorrerá las calles del centro de la ciudad en la mañana de este domingo. Este año es especial dado que se está celebrando el Año Jubilar de las Hermanas de la Cruz, de ahí que la imagen de la Santa sea portada este año en parihuela para que pueda ser cargada por los fieles.

La procesión comenzará a las once y media de la mañana y tendrá el siguiente recorrido: Luis de Isasi, Sor Ángela de la Cruz, Juana de Dios Lacoste, Carmen, Sedería, Plaza Plateros, Padre Luis Bellido, José Luis Díez, Plaza del Arroyo, San Fernando, Peones y Luis de Isasi. El acompañamiento musical irá por cuenta de la Agrupación Musical Sagrada Resurrección, de Sanlúcar.

La procesión ha estado precedida por un triduo que se desarrolló a principios de semana y que concluyó con una eucaristía presidida por el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés.

Rosario vespertino de la dolorosa del Amparo, de la Sed

La Parroquia de San Miguel acoge hasta este viernes el triduo en honor de María Santísima del Amparo, la dolorosa de la Hermandad de la Sed. El oficio religioso se está celebrando a partir de las ocho de la tarde y está siendo realizado por Javier Ramírez Fernández.

Mientras, para el sábado, a partir de las seis menos cuarto de la tarde, se celebrará el rosario vespertino con la dolorosa de esta corporación que se encuentra actualmente en San Miguel debido a las obras de ampliación de su parroquia de Puertas del Sur. Por este motivo, este acto piadoso se desarrollará por las calles del centro y contará, de manera, excepcional con una visita a la Basílica del Carmen con motivo del centenario de la coronación canónica de la talla carmelita.

El recorrido que realizará será: Plaza León XIII, Santa Cecilia, San Agustín, Conde de Bayona, Armas, Plaza Monti, Pozuelo, Plaza Vargas, Letrados, Plaza de la Asunción, Chapinería, Sedería, Carmen, Plaza del Carmen, Carmen, Sedería, Plaza Plateros, Conde Cañete del Pinar, Plaza de la Yerba, Consistorio, Plaza del Arenal, Caballeros, San Pablo, San Miguel y Plaza León XIII.

Al término del rosario, a las ocho y media de la tarde, se celebrará la función solemne en San Miguel, que será oficiada por Luis Piñero.

Función de Nuestra Señora de las Aguas en la Lanzada

Este domingo, la Hermandad de la Sagrada Lanzada celebrará su función solemne en honor de Nuestra Señora de las Aguas, un culto que coincide con la festividad mariana del Patrocinio de la Santísima Virgen. El oficio religioso comenzará a las doce y media de la mañana y será presidido por Fray Francisco Daza Valverde.

Misa de clausura por los 225 años de la Soledad

La Hermandad de la Soledad concluye este domingo los actos que ha estado desarrollando a lo largo de este año para conmemorar el 225 aniversario de la hechura de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Para ello, celebrará una misa de clausura este domingo a partir de la una de la tarde en la Iglesia de la Victoria.

Día de las fundaciones en la Salvación

La Hermandad de la Salvación celebra este domingo el Día de las Fundaciones donde se conmemora el 293 aniversario de la Congregación del Santísimo Redentor (Redentoristas) y el duodécimo de la corporación penitencial. A las doce de la mañana habrá una eucaristía y, a su término, se celebrará un arroz solidario cuya recaudación irá destinada a Cáritas.

Comienza el ciclo de Cristo Rey

La Hermandad de la Borriquita inicia este viernes la cuadragésimo séptima edición del Ciclo Cristo Rey, donde se celebran charlas y actividades en las semanas previas a la festividad de Cristo Rey. A partir de las ocho de la tarde se realizará la presentación de este ciclo en la Escuela de San José con una ponencia a cargo de Giovanni Lanzafame di Bartolo, canónico honorario de la Catedral de Santa Águeda de Catania y que llevará por título: 'Cristo entra en el corazón de la humanidad con esperanza y misericordia'.

Mientras tanto, el sábado la corporación del Domingo de Ramos participará en la peregrinación mariana lasaliana que se celebra en Sanlúcar. Y el domingo se celebrará un torneo de fútbol organizado por el grupo joven en el colegio La Salle Buen Pastor.

Nueva conferencia de formación en la Viga

La Hermandad de la Viga continúa este viernes con su ciclo de formación Vía Christi, que organiza cada año. Para esta jornada se ha previsto una charla en la que participarán Fernando Barea, Pablo Baena y César Álvaro Díaz que lleva por título `Presentar a la Madre de Dios'. Será a partir de las ocho de la tarde en el salón Juan Pablo II del Palacio de Bertemati, sede del Obispado de Jerez.

Conferencia sobre el jubileo de las cofradías en la Yedra

La Hermandad de la Yedra continúa este sábado con su ciclo de formación con una charla que será ofrecida por Paloma Saborido Sánchez, miembro de la comisión que organizó el Jubileo de las Cofradías en Roma. Su ponencia llevará por título 'El jubileo de las cofradías: la fuerza de la religiosidad popular'. Será a partir de las doce de la mañana en su casa de hermandad.

Peregrinación de la Amargura al Santuario de los Remedios de Olvera

La Hermandad de la Amargura ha organizado para este domingo una peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de los Remedios de Olvera. La jornada incluye también una visita a la Iglesia Mayor de la Encarnación y al castillo de esta localidad serrana.

Velada de Santa Ángela de la Cruz

La Hermandad de Pasión celebra este sábado, a partir de la una de la tarde, la primera Velada de Santa Ángela de la cruz. La jornada de convivencia se celebrará en el Centro Pastoral Santa Ángela de la Cruz

Misas de difuntos

En la jornada de este viernes, varias hermandades celebrarán sus misas de difuntos. Es el caso de la Hermandad de la Candelaria, que lo hará en la Parroquia de Santa Ana a partir de las ocho y media de la tarde, y de la Salud de San Rafael, que lo hará desde las ocho en la Parroquia de San Rafael Arcángel.