El obispo de Jerez, José Rico Pavés, ha agradecido al Papa León XIV las palabras que dedicó al pueblo de Grazalema durante el rezo del Ángelus el pasado domingo desde el Vaticano. El prelado dijo que en la Diócesis "nos sentimos confortados en estos momentos de prueba al sabernos en el corazón y en la oración del Papa".

Rico Pavés ha querido hacer extensible su agradecimiento a todas las "autoridades locales y autonómicas por su trabajo incansable con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, desde el comienzo de las inclemencias meteorológicas".

"Doy gracias a Dios por su compromiso y por el ejemplo admirable de colaboración y servicio que están prestando también nuestros agentes de pastoral: el Departamento del Servicio de Caridad, el equipo y voluntarios de Cáritas, las parroquias afectadas, sacerdotes, seglares y consagrados. Invito a todos a seguir unidos en la cercanía y oración del Papa para seguir respondiendo con generosidad a las necesidades de tantas personas que están sufriendo dramáticamente las consecuencias de este prolongado temporal", añadió.

Por último pidió "prudencia y acierto para quienes tienen la alta responsabilidad de protegernos a todos, fortaleza y consuelo para quienes están padeciendo los desalojos, y generosidad sin límites para ayudar a quienes están perdiendo su hogar, su trabajo y sus medios de sustento.