La Virgen del Desamparo, con la saya de la faena histórica de Rafael de Paula en 1979

Coincidiendo con el cambio de mes, y de vestimenta que se realiza tradicionalmente a principios de diciembre, María Santísima del Desamparo, titular de la Hermandad del Prendimiento, luce estos días una curiosa saya, con la que de alguna forma recuerda a una de las grandes figuras del toreo jerezano recientemente desaparecida. Se trata de la saya donada por el diestro Rafael de Paula, devoto de la hermandad, una saya que tiene su particular historia.

Dicha saya pertenece al traje de luces con el que el torero del barrio de Santiago consiguió uno de los mayores logros de su carrera, una faena que todavía muchos aficionados recuerdan. Fue un 17 de mayo de 1979 en la Plaza de Toros de Jerez, cuando Rafael de Paula obtuvo dos orejas y un rabo en la lidia de Sedoso, un toro de la ganadería del Marqués de Domecq. Aquella faena le sirvió para ganerse el apelativo de 'El rey del toreo' y la colocación de una placa conmemorativa en el propio coso jerezano.

En este tiempo litúrgico de Adviento, María Santísima del Desamparo luce pues esta particular saya, transformada en su día por José Bernal y que coincidiendo con las actividades paralelas a la Magna Mariana de 2024 se pudo ver en la exposición 'Vestida eres de gracia'.