Rosarios en las Viñas y Salud de San Rafael y festividad de la Inmaculada: la agenda cofrade del puente en Jerez
La Catedral acoge la eucaristía por la fiesta de la Purísima
El Perdón inicia los actos por el cincuentenario de su dolorosa
La Diócesis de Jerez clausura el Año Jubilar de la Esperanza con una eucaristía el día 28
En este puente festivo de la Inmaculada, varias hermandades celebran sus tradicionales cultos. Es el caso de las hermandades de las Viñas y de la Salud de San Rafael, que están celebrando los cultos a sus dolorosas, que contemplan la celebración de rosarios por las calles de sus respectivas feligresías.
Además, la Hermandad del Perdón inicia los actos por el cincuentenario de la llegada de María Santísima del Perpetuo Socorro. Y la Catedral acoge, además, la celebración central en la Diócesis por la festividad de la Purísima.
Y una treintena de hermandades celebran zambombas a lo largo de este fin de semana.
Festividad de la Inmaculada en la Catedral
Como cada 8 de diciembre, la Iglesia jerezana celebrará en la Catedral de Jerez la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de la Diócesis de Jerez. La eucaristía, que comenzará a las once de la mañana, será oficiada por el obispo asidonenes, José Rico Pavés. A este oficio religioso está convocada toda la familia jerezana. Además, en el transcurso de esta se celebrará el acto de envío en misión de una familia a a Australia.
Una vez concluido el oficio religioso, la pastoral juvenil de la Diócesis tiene previsto celebrar una convivencia en el Beaterio.
Comienza el cincuentenario del Perpetuo Socorro en el Perdón
La Hermandad del Perdón inicia este domingo los actos por el cincuentenario de la llegada de su dolorosa, María Santísima del Perpetuo Socorro, a la cofradía. En la Ermita de Guía se celebrará una pontifical que será oficiada por el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés. A su término, se inaugurará la ampliación de la casa de hermandad.
Mientras tanto, en la jornada del domingo, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, la talla mariana estará expuesta en besamanos de manera extraordinaria. La Ermita de Guía podrá visitarse de doce de la mañana a ocho de la tarde.
Cultos y rosario en las Viñas
La Hermandad de la Exaltación (Las Viñas) inició este jueves el triduo en honor de María Santísima de la Concepción Coronada. El oficio religioso se inicia a las siete y media de la tarde con el rezo del rosario. Previamente la imagen se encuentra expuesta en besamanos durante los tres días del triduo en la Parroquia de las Viñas.
Ya para el lunes, festividad de la Inmaculada Concepción, se celebrará un rosario de la aurora con la talla mariana que hará el siguiente itinerario: Plaza María Santísima de la Concepción, Ronda de los Viñedos, Magallanes, Ronda de los Alunados, Paseo de Las Delicias (visita al Cuartel de la Guardia Civil), Parque del Retiro, Paseo de Las Delicias, Ronda de los Viñedos, Alfaraz, Plaza de la Barriada de Las Viñas, Ronda de los Viñedos y Plaza María Santísima de la Concepción Coronada.
Mientras, a las doce de la mañana se celebrará en la parroquia la función dedicada a esta dolorosa.
Cultos y rosario en la Salud de San Rafael
La Hermandad de la Salud de San Rafael está celebrando desde este miércoles el triduo dedicado a su dolorosa, Nuestra Señora de las Aguas. Este viernes será el último día de un oficio religioso que está siendo dirigido por el mercedario Felipe Ortuno a partir de las ocho y media de la tarde en la Parroquia de San Rafael y San Gabriel.
Mientras, el domingo, tras la misa de las 11 de la mañana, se celebrará un rosario matutino por las calles del barrio en el que se portará a la imagen de Nuestra Señora de las Aguas. El itinerario será: Plaza de San Rafael, Alcalde Eduardo Freyre, Melilla, Gabriel Guerra, Carmen Falla Matheu, Iñigo López de Carrizosa, Canarias, Alcalde Mateos Mancilla, Eduardo Freyre y Plaza de San Rafael.
Función solemne en la Amargura
La Hermandad de la Amargura celebrará este lunes una función solemne en honor de la Inmaculada Concepción. Será a partir de la una de la tarde en su sede canónica, la Parroquia de San Juan Bautista de los Descalzos.
Recogida de alimentos en Guadalcacín
La Hermandad de la Entrega organiza por la tarde una recogida de alimentos por las calles de la pedanía de Guadalcacín. A partir de las cinco y media de la tarde hará un recorrido por varias calles y, con posterioridad, estará en su casa de hermandad para la recepción de donativos.
Zambombas cofrades
- Hermandad de la Vera-Cruz: La plaza del Arenal acoge este viernes la zambomba de esta cofradía. Comenzará a las dos de la tarde.
- Hermandad de la Redención: La corporación salesiana celebra su segunda zambomba de este año en la jornada de este viernes. Será en la Alameda del Banco a partir de las cinco de la tarde.
- Hermandad del Mayor Dolor: La plaza de la Asunción será el lugar donde esta cofradía celebra su zambomba tanto en la jornada del viernes, a partir de las cinco de la tarde, como en la del sábado, a partir de la una.
- Agrupación Parroquial de Humildad de Barbadillo: Celebra una zambomba este viernes desde las doce de la mañana en la Alameda del Banco.
- Hermandad de la Candelaria: Celebrará dos zambombas durante este fin de semana en la plaza Belén. Una será el viernes y otra el sábado.
- Hermandad de la Clemencia: Se celebrará este sábado a partir de mediodía en la calle Doña Blanca (junto a la plaza de Abastos).
- Hermandad de la Borriquita: La Hermandad lasaliana celebrará dos zambombas durante este fin de semana. Una será este sábado y otra el domingo en la Escuela de San José.
- Hermandad de la Viga: La cofradía celebra tres zambombas durante este fin de semana en la fachada de la Catedral. Estas se celebrarán el viernes, sábado y domingo.
- Hermandades del Consuelo y del Resucitado: Ambas corporaciones vuelven a unirse para celebra tres zambombas durante este fin de semana. Serán el viernes, sábado y domingo a partir de la una de la tarde en la plaza Belén.
- Hermandad del Santo Crucifijo: La Hermandad de la Madrugada celebra sus tradicionales zambombas el sábado y el domingo a partir de la una de la tarde en la plaza de San Miguel.
- Hermandad de Bondad y Misericordia: Celebrará su zambomba este sábado desde las dos de la tarde en la Alameda del Banco.
- Hermandad de las Cinco Llagas: Realiza su zambomba este sábado en la calle Doña Blanca (plaza de abastos) desde la una de la tarde.
- Hermandad del Amor: Celebra la segunda de sus zambombas en su casa de hermandad, en la calle Salas, este sábado a partir de las dos de la tarde.
- Hermandad de la Yedra: La cofradía tiene prevista su zambomba este sábado a partir de la una de la tarde en su casa de hermandad, en la calle Empedrada.
- Hermandad de la Clemencia: La corporación de San Benito celebra su zambomba en la calle Doña Blanca este sábado a partir de las dos de la tarde.
- Hermandad del Nazareno: La cofradía celebra su zambomba este sábado en la Alameda Cristina a partir de las dos de la tarde.
- Hermandad de la Buena Muerte: La cofradía de la Madrugada celebra su zambomba en su casa de hermandad, en la calle Nueva, este sábado a partir de la una de la tarde.
- Hermandad Sacramental de Santiago: La Hermandad Sacramental de Santiago y la la peña rociera Los Apuraos se unen para celebrar una zambomba en la calle Ancha. Comenzará a la una de la tarde.
- Hermandad del Cristo: La plaza del Cristo de la Expiración vuelve a acoger la zambomba de esta hermandad, que será este sábado a partir de la una de la tarde.
- Hermandad de las Tres Caídas: La hermandad celebra dos zambombas durante este puente festivo. La primera será el sábado y la segunda será el domingo, ambas a partir de la una de la tarde. La del domingo estará precedida por un concierto de la Banda Municipal de Música donde se interpretarán villancicos populares. El recital comenzará a las doce de la mañana.
- Hermandad de la Oración en el Huerto: Celebra dos zambombas durante este puente festivo. Serán este sábado y el domingo en la puerta de su casa de hermandad, en Santo Domingo.
- Hermandad de la Soledad: La corporación del Viernes Santo celebra dos zambombas, concretamente el sábado y el domingo. Ambas se celebrarán desde el mediodía en la puerta de la Iglesia de la Victoria.
- Hermandad de la Cena: La plaza del Arenal acoge este domingo la zambomba de esta corporación a partir de las doce de la mañana.
- Hermandades de la Defensión y Sagrada Mortaja: La gran zambomba capuchina se celebra este domingo a partir de las dos de la tarde en la plaza del Mamelón.
- Hermandad del Carmen: La corporación carmelita celebra la primera de sus zambombas este domingo a partir de la una y media de la tarde junto a la Basílica carmelita.
- Hermandad de las Viñas: La corporación de la Exaltación celebra una zambomba en la Alameda del Banco este domingo a partir de la una de la tarde.
- Hermandad de Amor y Sacrificio: La cofradía celebra este domingo una zambomba en la plaza Belén a partir de la una y media de la tarde.
- Hermandad de Humildad y Paciencia: Celebra su zambomba este domingo a partir de las dos de la tarde en la plaza de las Angustias.
