Rosarios en las Viñas y Salud de San Rafael y festividad de la Inmaculada: la agenda cofrade del puente en Jerez

En este puente festivo de la Inmaculada, varias hermandades celebran sus tradicionales cultos. Es el caso de las hermandades de las Viñas y de la Salud de San Rafael, que están celebrando los cultos a sus dolorosas, que contemplan la celebración de rosarios por las calles de sus respectivas feligresías.

Además, la Hermandad del Perdón inicia los actos por el cincuentenario de la llegada de María Santísima del Perpetuo Socorro. Y la Catedral acoge, además, la celebración central en la Diócesis por la festividad de la Purísima.

Y una treintena de hermandades celebran zambombas a lo largo de este fin de semana.

Festividad de la Inmaculada en la Catedral

Como cada 8 de diciembre, la Iglesia jerezana celebrará en la Catedral de Jerez la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de la Diócesis de Jerez. La eucaristía, que comenzará a las once de la mañana, será oficiada por el obispo asidonenes, José Rico Pavés. A este oficio religioso está convocada toda la familia jerezana. Además, en el transcurso de esta se celebrará el acto de envío en misión de una familia a a Australia.

Una vez concluido el oficio religioso, la pastoral juvenil de la Diócesis tiene previsto celebrar una convivencia en el Beaterio.

Comienza el cincuentenario del Perpetuo Socorro en el Perdón

La Hermandad del Perdón inicia este domingo los actos por el cincuentenario de la llegada de su dolorosa, María Santísima del Perpetuo Socorro, a la cofradía. En la Ermita de Guía se celebrará una pontifical que será oficiada por el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés. A su término, se inaugurará la ampliación de la casa de hermandad.

Mientras tanto, en la jornada del domingo, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, la talla mariana estará expuesta en besamanos de manera extraordinaria. La Ermita de Guía podrá visitarse de doce de la mañana a ocho de la tarde.

Cultos y rosario en las Viñas

La Hermandad de la Exaltación (Las Viñas) inició este jueves el triduo en honor de María Santísima de la Concepción Coronada. El oficio religioso se inicia a las siete y media de la tarde con el rezo del rosario. Previamente la imagen se encuentra expuesta en besamanos durante los tres días del triduo en la Parroquia de las Viñas.

Ya para el lunes, festividad de la Inmaculada Concepción, se celebrará un rosario de la aurora con la talla mariana que hará el siguiente itinerario: Plaza María Santísima de la Concepción, Ronda de los Viñedos, Magallanes, Ronda de los Alunados, Paseo de Las Delicias (visita al Cuartel de la Guardia Civil), Parque del Retiro, Paseo de Las Delicias, Ronda de los Viñedos, Alfaraz, Plaza de la Barriada de Las Viñas, Ronda de los Viñedos y Plaza María Santísima de la Concepción Coronada.

Mientras, a las doce de la mañana se celebrará en la parroquia la función dedicada a esta dolorosa.

Cultos y rosario en la Salud de San Rafael

La Hermandad de la Salud de San Rafael está celebrando desde este miércoles el triduo dedicado a su dolorosa, Nuestra Señora de las Aguas. Este viernes será el último día de un oficio religioso que está siendo dirigido por el mercedario Felipe Ortuno a partir de las ocho y media de la tarde en la Parroquia de San Rafael y San Gabriel.

Mientras, el domingo, tras la misa de las 11 de la mañana, se celebrará un rosario matutino por las calles del barrio en el que se portará a la imagen de Nuestra Señora de las Aguas. El itinerario será: Plaza de San Rafael, Alcalde Eduardo Freyre, Melilla, Gabriel Guerra, Carmen Falla Matheu, Iñigo López de Carrizosa, Canarias, Alcalde Mateos Mancilla, Eduardo Freyre y Plaza de San Rafael.

Función solemne en la Amargura

La Hermandad de la Amargura celebrará este lunes una función solemne en honor de la Inmaculada Concepción. Será a partir de la una de la tarde en su sede canónica, la Parroquia de San Juan Bautista de los Descalzos.

Recogida de alimentos en Guadalcacín

La Hermandad de la Entrega organiza por la tarde una recogida de alimentos por las calles de la pedanía de Guadalcacín. A partir de las cinco y media de la tarde hará un recorrido por varias calles y, con posterioridad, estará en su casa de hermandad para la recepción de donativos.

Zambombas cofrades