España cierra del 30 de marzo al 9 de abril

El Gobierno ha dado un nuevo paso al frente en la lucha contra el coronavirus, esa pandemia que hace que cada día sea un poco más aciago que el anterior –registrándose en las últimas 24 horas 832 víctimas mortales, que suman un total de 5.690–, con la paralización de todas las actividades no esenciales desde este lunes y hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive, lo que se aprobará este domingo en un Consejo de Ministros extraordinario.

Pedro Sánchez ha comparecido este sábado de nuevo desde Moncloa para adelantar una "medida excepcional" supondrá que todos los trabajadores de actividades no esenciales "deberán quedarse en casa" a partir del lunes, para lo que tendrán un permiso retribuido "recuperable" durante todo el tiempo y recibirán su salario "con normalidad".

El presidente del Gobierno ha explicado que será después, cuando pase este período de cese de actividad, cuando deberán recuperarse las horas perdidas "de manera paulatina".

El jefe del Ejecutivo incluye a los medios de comunicación entre los servicios esenciales

Una nueva vuelta de tuerca al confinamiento en la que el jefe del Ejecutivo no ha dejado del todo claro cuáles son exactamente esas actividades esenciales que escapan al coto vedado de la lucha contra la pandemia, aunque sí ha puntualizado -inquirido al respeto en rueda de prensa telemática- que los medios de comunicación no se verán afectados por la nueva restricción. "Sin duda alguna son un servicio esencial", ha señalado.

Sánchez se ha remitido al decreto por el que se declaró el estado de alarma hace dos semanas, que determinó las actividades que dejaban de llevarse a cabo y las que se restringían.

A falta de concreción este domingo en el Consejo de Ministros extraordinario y de acuerdo al decreto, se suspende la apertura de bares, establecimientos de restauración, discotecas, instalaciones culturales, de ocio, recintos deportivos, parques de atracciones, auditorios y se prohíben las verbenas, desfiles, fiestas populares y manifestaciones folclóricas en recintos abiertos y vías públicas.

También los comercios cuya actividad permite el decreto son tiendas de alimentación, farmacias, centros médicos, peluquerías y tintorerías, ópticas, ortopedias, tiendas de alimentación de animales domésticos y tecnología.

Además, el decreto protege actividades de abastecimiento y de suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo y gas natural.

También sobrevive el transporte público, aunque sujeto a restricciones en la oferta.

"Si logramos los niveles de movilidad de los fines de semana, que tampoco hay una gran diferencia pero es suficientemente significativa, para lograr entre todos reducir la movilidad y frenar aún más la acusada transmisión de la pandemia, creo que estaremos haciendo un esfuerzo de solidaridad conjunto para vencer al enemigo común", ha enfatizado el líder socialista.

Con el tono churchiliano que le viene caracterizando en su carrusel de comparecencias, el presidente ha advertido de que quedan "días muy duros" y de que será necesario "intensificar la lucha", en una alocución a media tarde en la que ha subrayado que "el virus nos está golpeando de manera despiadada" y "no es momento de bajar la guardia sino de intensificar la lucha".

Sánchez reclama solidaridad a los socios europeos con la patada holandesa en la espinilla en la retina

Apartado en el que ha dirigido su mirada hacia los socios europeos, a los que ha conminado a ser, todos, solidarios y sentar las bases para una "economía de guerra".

Curándose en salud, Sánchez ha sacado el ventilador en la asunción de responsabilidades y en la cariacontecida capacidad de reacción subrayando que "ningún Gobierno tenía en mente la magnitud del desafío" que se nos ha venido encima.

Europa se la juega

"Europa se la juega", ha recalcado en un mensaje en el que ha apelado a la UE a no fallar cuando solo han pasado dos días después de la última reunión del Consejo Europeo que no alcanzó un consenso frente a la epidemia y con la patada holandesa en la espinilla de Sánchez (al que atribuye falta de previsión y de reacción ante la pandemia) en la retina.

El presidente ha incidido en que la UE debe estar a la altura de las circunstancias y "no puede defraudar" a sus ciudadanos. "No puede fallar, no debe fallar", según el jefe del Ejecutivo, que subrayó que "necesitamos contundencia y solidaridad".

Y ha hecho un llamamiento a la creación de un "gran plan Marshall de recuperación" que apueste por la mutualización de los mecanismos de deuda, a través de lo que ha denominado como "bonos de reconstrucción", para dar una respuesta común y evitar que "cada uno de los países se tenga que endeudar" por separado.

Recado a la oposición

Mirando de reojo a la oposición, que ha puesto el grito en el cielo por la compra de miles de test defectuosos, el presidente ha contrapuesto a los que "aprovechan para vocear" con los que "trabajan con abnegación"; a los que "fomentan el rencor con los que procuran la unión y la lealtad", o a "los que buscan culpables con los que buscan soluciones".

Desde el PP se le reprocha al Gobierno su "improvisación" al redoblar el confinamiento, aunque Sánchez seguirá teniendo "todo el apoyo" del primer partido de la oposición, según ha declarado este sábado su secretario general, Teodoro García Egea.

El PNV (uno de los partidos que apoyaron su investidura) le ha censurado su "falta de respeto" por las nuevas restricciones sin consensuarlas previamente.

Nada que ver con la visión de la Generalitat, que pedía a gritos el confinamiento total y se ha declarado satisfecha con una medida que este domingo se detallará tras el Consejo de Ministros.