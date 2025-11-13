Buscan en una antigua mansión de la mafia romana restos de juez italiano desaparecido en 1994

Investigadores italianos buscan desde anoche en la antigua mansión de uno de los miembros de la Banda della Magliana, la mafia que dominó Roma en los años 70 y 80, posibles restos de Paolo Adinolfi, un juez desaparecido en 1994, en un episodio más en la larga lista de misterios de la historia de Italia.

Adinolfi, que tenía 52 años en el momento de su desaparición, trabajaba en el juzgado de Roma, en la sección de quiebras, que se ocupa de los litigios relacionados con crisis empresariales. El 2 de julio de 1994, salió de la casa donde vivía con su esposa y sus dos hijos, pero nunca regresó y las investigaciones posteriores se archivaron sin resultados. Ahora se ha iniciado la búsqueda de sus restos en los subterráneos de la actual Casa del Jazz, una mansión rodeada de jardines que alberga eventos culturales y que fue expropiada a Enrico Nicoletti, considerado el "tesorero" de la Banda de la Magliana.

En la zona trabajan efectivos de los Carabineros (policía militarizada), de la Guardia de Finanzas y unidades caninas para inspeccionar y excavar en el interior de unos túneles de la época romana que se encuentran debajo del edificio, según adelantó el diario 'Corriere della Sera'. De momento no se han desvelado los motivos que han impulsado la reapertura de la búsqueda.

A lo largo de los años se han planteado diversas hipótesis sobre el destino de Adinolfi, incluyendo una conexión entre la desaparición del juez y el hecho de que años antes había gestionado la quiebra de varias empresas que podrían estar relacionadas con la Banda de la Magliana. Entre las principales pistas figuraba la conexión de la empresa Fiscom con la mafia romana, y en particular con Enrico Nicoletti, considerado por los investigadores como el "tesorero" de la misma.

Nicoletti fue condenado en primera instancia, y durante mucho tiempo se creyó que el juez podría estar enterrado en una de sus propiedades, pero nunca se llegó a investigar esta opción. "Ahora solo nos queda esperar. No hay nada más que decir", expresó Lorenzo Adinolfi, hijo del juez, a su salida este jueves de la Casa del Jazz.