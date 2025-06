Redondo sobre el caso del consellero y Paloma Lago: "El foco debe estar en quien agrede. Señalar a las víctimas es violencia"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha alzado la voz este viernes contra la revictimización tras el reciente caso del ya dimitido consejero gallego do Mar, Alfonso Villares, quien se encuentra bajo investigación judicial por una presunta agresión sexual denunciada por la modelo y presentadora Paloma Lago. En un contundente mensaje publicado en la red social X, Redondo ha subrayado que "señalar a las víctimas es violencia".

Sobre la revictimización

"Nadie debería atravesar una situación de acoso, pero mucho menos ser revictimizada y tener que revivir ese dolor. Exigimos justicia y respeto para todas las víctimas. El foco debe estar en quien agrede, no en quien sufre", ha manifestado la titular de Igualdad, poniendo énfasis en la necesidad de proteger a quienes denuncian este tipo de situaciones.

El caso ha sacudido el panorama político gallego después de que Villares anunciase el pasado miércoles su dimisión como consejero, tras recibir la notificación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre la investigación abierta. La denuncia, formalizada "hace unos meses" en Ferrol según fuentes judiciales, provocó que el caso fuera remitido a la Sala de lo Civil y Penal del TSXG debido a la condición de aforado que ostentaba Villares.

La dimisión de Villares se produjo en una rueda de prensa sin preguntas, donde el ya ex consejero proclamó su inocencia mientras era aplaudido por su equipo de la Consellería. Además de renunciar a su cargo en el gobierno autonómico, también ha dejado su acta como diputado, lo que modificará su situación procesal al perder la condición de aforado.

El presidente de la Xunta, conocedor del caso

Cabe señala, que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afirmado que conocía desde el mes de febrero la denuncia contra el que era su conselleiro do Mar entre 2023 y 2025.

"En el mes de febrero, el exconselleiro Alfonso Villares me comunica que recibe una llamada a la comisaría de Ferrol donde dice que hay una denuncia contra él y si desea prestar voluntariamente declaración. Él acude, presta esa declaración, me comenta que es por una denuncia por unos hechos que habían acaecido un par de meses antes", ha relatado en declaraciones a los medios. "O sea, que me comenta cuando termina de hacerla, cuando vuelve a Santiago", ha agregado.

El TSXG ha confirmado que el caso está admitido a trámite y que existe una investigación judicial en curso por un supuesto delito contra la libertad sexual. Las declaraciones de la ministra Redondo llegan en un momento en que el debate sobre el tratamiento mediático y social de las víctimas de agresiones sexuales vuelve a estar sobre la mesa, recordando la importancia de centrar la atención en los presuntos agresores y no en quienes sufren estas situaciones.