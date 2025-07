Dos planetas en gestación: los astrónomos observan por primera vez cómo mundos recién nacidos esculpen su entorno

La imagen de la izquierda, tomada con el Very Large Telescope (VLT) de ESO, muestra un posible planeta naciendo alrededor de la joven estrella HD 135344B. La imagen de la derecha es una combinación de observaciones previas tomadas con el instrumento SPHERE también en el VLT (rojo) y el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA, naranja y azul).

ESO/F. Maio et al./T. Stolker et al./ ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/N. van der Marel et al.