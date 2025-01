Samsung revoluciona el concepto de televisor inteligente

Samsung Electronics ha dado un paso decisivo en la evolución de los televisores inteligentes con la presentación de Samsung Vision AI, una tecnología basada en inteligencia artificial que promete transformar estos dispositivos en asistentes interactivos capaces de adaptarse a las necesidades cotidianas de los usuarios.

Vision AI, mostrada durante el evento CES 2025 First Look, representa un avance significativo en la forma en que los usuarios interactúan con sus televisores, incorporando funciones como Click to Search, que permite obtener información instantánea sobre el contenido en pantalla sin interrumpir la visualización; Live Translate, un sistema de traducción en tiempo real basado en IA que facilita el acceso a contenidos globales mediante la traducción instantánea de subtítulos, o Generative Wallpaper, transforma las pantallas en lienzos de arte dinámicos y personalizados.

Una de las características más destacadas es la integración con el ecosistema SmartThings, que incluye funciones como Home Insights y Pet y Family Care. Estas prestaciones permiten al televisor monitorizar el entorno doméstico, proporcionando alertas de seguridad y realizando ajustes automáticos en función de la actividad detectada, como la atenuación de las luces cuando un niño se queda dormido.

QN990F Neo QLED 8K TV

En el apartado de hardware, Samsung ha presentado el QN990F Neo QLED 8K TV, su nuevo buque insignia equipado con el procesador NQ8 AI Gen3.

Este modelo incorpora tecnologías avanzadas como 8K AI Upscaling Pro, Auto HDR Remastering Pro, Color Booster Pro y AI Mode, que mejoran significativamente la calidad de imagen mediante el análisis fotograma a fotograma del contenido, así como Adaptive Sound Pro, que utiliza IA para separar y optimizar los componentes de sonido.

Colaboraciones

La compañía también ha anunciado una importante colaboración con Microsoft para integrar Copilot en sus nuevos televisores y monitores inteligentes, permitiendo a los usuarios realizar búsquedas y obtener recomendaciones personalizadas mediante comandos de voz o el mando a distancia.

Arte y diseño

En el ámbito del diseño y el arte, Samsung ha ampliado su Samsung Art Store, que ahora cuenta con más de 3.000 obras de arte de prestigiosas instituciones como el MoMA y los legados de artistas como Magritte y Basquiat.

Además, ha presentado The Frame Pro, una evolución de su popular televisor-marco que incorpora tecnología Neo QLED y el innovador sistema Wireless One Connect para facilitar su instalación.

Futuro

De cara al futuro, Samsung ha mostrado el Premiere 5, el primer proyector interactivo de triple láser de ultracorta distancia que permite la interacción táctil directa con la pantalla proyectada, y el MICRO LED Beauty Mirror, un espejo inteligente desarrollado en colaboración con Amorepacific que analiza el tipo de piel y ofrece recomendaciones personalizadas de productos cosméticos.

Esta nueva generación de dispositivos refleja la visión de Samsung de convertir las pantallas, tradicionalmente "dispositivos unidireccionales para el consumo pasivo" -como explicó SW Yong, presidente de Visual Display Business en Samsung Electronics-, en "compañeros interactivos e inteligentes que se adapten a tus necesidades" y que no solo mejoren la experiencia de entretenimiento, sino que también "simplifiquen la experiencia para simplificar y enriquecer la vida cotidiana de los usuarios" mediante la integración de tecnologías de IA avanzadas.