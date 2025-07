Tras los despidos de sus estrellas, 'MasterChef' en el Reino Unido se emitirá

La cadena BBC 1 emitirá a partir del día 6 de agosto la temporada más reciente grabada del programa de competición culinaria MasterChef. La tanda de entregas se grabaron el pasado año antes de que se conocieran las acusaciones que acabaron con el despido de dos presentadores por comentarios racistas y conductas sexuales inapropiadas.

“Esta no ha sido una decisión fácil dadas las circunstancias y comprendemos que no todos estarán de acuerdo. Mostrar la serie, grabada el año pasado, no disminuye en absoluto nuestra opinión sobre la gravedad de las conclusiones confirmadas contra ambos presentadores”, ha reconocido la corporación pública, que se financia por canon directo.

La decisión de emitir la serie , a juicio de la cadena, es “lo correcto para los concursantes, que tanto han aportado en el proceso”, y mostró la intención de que “reciban el conocimiento que merecen y que la audiencia tenga la opción de ver la serie “.

La BBC despidió tras una investigación el pasado 8 de julio al que fuera presentador, Gregg Wallace, después de que al menos 50 personas presentaran nuevas acusaciones en las que se sostenía que “manoseó a una trabajadora del programa y se bajó los pantalones delante de otra” entre otras acciones reprobables contra mujeres. Por su parte, el otro presentador-chef australiano John Torode fue fulminado el 15 de julio después de que se confirmasen acusaciones sobre la utilización de “un término racista grave que no puede aceptarse de ninguna manera”, según el director de la BBC, Tim Davie.

Torode sostuvo en redes sociales que no recordaba los comentarios, realizados supuestamente entre 2018 y 2019, mientras que Wallace se disculpó y reconoció que su “humor y lenguaje fueron inapropiados”. En cuanto a las ediciones en las que participan celebridades y el especial de Navidad, grabado a principios de este año, la corporación anunció que tomará una decisión “más adelante”.