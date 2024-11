Elisa Mouliaá reaparece en Telecinco para reafirmarse en su denuncia contra Íñigo Errejón

El programa TardeAR, conducido por Ana Rosa Quintana, ha contado en este miércoles con la presencia de la actriz Elisa Mouilaá , que denunció al ex portavoz de Sumar y fundador de Podemos, Íñigo Errejón, por abusos sexuales en la noche que lo conoció tras la presentación de un libro en Madrid en el año 2019. La que fuera intérprete de Águila Roja se ha mostrado visiblemente nerviosa e inquieta en el plató aunque tenía el apoyo de todos los integrantes de la mesa, incluida la propia Ana Rosa que augura que habrá denuncias aún más graves a través de los testimonios recogidos por la periodista Cristina Fallarás, que destapó el comportamiento en privado de Errejón cuando hace poco más de un mes presentaba su dimisión en sus responsabilidades política.

Mouilaá ha vuelto a lamentar que desde el entorno del ex dirigente se diga que su denuncia es falsa y que su abogada haya replicado con que es una declaración fraudulenta. Relató en su momento el comportamiento agresivo que tuvo Errejón desde que intimó con él y los dos tocamientos que aguantó en los momentos en que estuvieron a solas aquella noche. La actriz reconoce que se ha visto desbordada con todo lo que ha generado su denuncia y que tal vez debió llevarlo con discreción, aunque está "orgullosa" de que su presentación en la Comisaría fue "un impulso" que le "salió de dentro para ayudar".

En especial la denunciante se ha visto acorralada socialmente cuando se sigue cuestionando a las víctimas cuando salen a relucir los abusos y vejaciones y que en su caso se ha encontrado en edio de un "linchamiento continuo", como si quisiera ganar fama con este caso. A su vez, también ha encontrado apoyo y afecto, sororidad, ante su experiencia.

"No era consciente del delito hasta que mis amigas me dicen que si me había enterado de lo de Errejón. Pongo la tele, se habla de las múltiples denuncias anónimas, las leo y empiezo a revivir lo que me pasó, lo que me hizo. Veo que es un patrón que seguía. Supe que tenía que hablar", explicó esta tarde Mouliaá a Ana Rosa. "Lancé el tuit y sentí la necesidad de hablar", relata, y de ahí a la presentación de la denuncia al día siguiente.

Esta causa está archivada temporalmente por la maternidad de la abogada que defiende a Elisa Mouilaá.